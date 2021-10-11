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Первоисточник: youtu.be Прямая ссылка на новость:

Теперь Доктор — ты: геймплейный трейлер и дата выхода Doctor Who: The Edge of Reality

Источник: Maze Theory

Ровно год назад студия Maze Theory грозилась выпустить приключенческую игру Doctor Who: The Edge of Reality весной 2021 года. Реальность, как это часть бывает, внесла свои коррективы — и хувианы всего мира так и не увидели нового приключения Повелителя времени. А ждать было ради чего: создатели обещали, что на помощь к Джоди Уиттакер, исполнительнице роли Тринадцатого Доктора, заглянет Дэвид Теннант, известный также как Десятый. Вдобавок, новая игра, в отличие от Doctor Who: The Edge of Time, не затачивалась под VR-гарнитуры, так что насладиться ею могли геймеры на большем количестве платформ.

Но не стоит рвать от досады волосы на голове — разработку вовсе не отменили, просто слегка перенесли дату выхода. А в преддверье скорого релиза создатели выкатили геймплейный трейлер, чтобы подогреть интерес игроков.

Doctor Who: The Edge of Reality отправит Доктора в совершенно новое путешествие с оригинальным сюжетом, написанным специально для игры. Во Вселенной Хаоса, двум Докторам придётся объединиться ради спасения самой реальности. Кроме классических противников в лице далеков, киберлюдей и плачущих ангелов, Повелителей времени ждёт встреча с абсолютно новым врагом.

Doctor Who: The Edge of Reality выйдет 14 октября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Теги
Doctor Who: The Edge of Reality
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