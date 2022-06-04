Убийственный финал — вышел трейлер шестого сезона «По волчьим законам»

Братья Коди без боя не сдадутся. Кабельный канал TNT опубликовал полноценный трейлер заключительного сезона криминальной драмы «По волчьим законам». Последние эпизоды начнут выходить 19 июня.

Главным героям предстоит осознать, что от грехов прошлого сбежать не удастся. Преступная империя братьев Коди растёт, и вся семья оказывается под ударом из-за возобновившегося расследования одного нераскрытого дела.

В многосерийной адаптации одноимённого фильма Дэвида Мишо снимаются Финн Коул, Шон Хэтоси, Бен Робсон, Джейк Вири и Лейла Джодж. Создателем сериала числится Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Мишо и другими.