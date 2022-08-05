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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Киану Ривз сыграет маньяка в триллере от Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе

Источник: Lionsgate

В начале года портал Deadline по секрету сообщил, что многосерийный долгострой Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе — экранизация документального триллера «Дьявол в белом городе» — планирует пригласить на одну из главных ролей Киану Ривза. И вот, подоспело официальное подтверждение январского слуха — Ривз и впрямь возглавит каст.

В восьмисерийном мини-сервале для видеосервиса Hulu любимцу публики отвели партию серийного убийцы. Съёмки начнутся не ранее следующего года, а премьеру планируют на 2024-й.

Книга Эрика Ларсона рассказывает о двух представителях «позолоченного века»: архитекторе и серийном убийце, чьи судьбы пересеклись на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго. В центре мрачной истории — блестящий архитектор Дэниел Бёрнем, стремящийся запечатлеть своё имя в истории, и обаятельный доктор Генри Холмс — безжалостный маньяк, превративший один из городских отелей в наполненный смертельными ловушками «замок убийств».

Сценарной адаптацией занимается шоураннер Сэм Шоу («Касл-Рок», «Манхэттен»), а режиссировать будет Тодд Филд («Карнавал»). Дикаприо и Скорсезе числятся исполнительными продюсерами наряду с Риком Йорном, Эммой Коскофф, Дженнифер Дэвиссон и Стэйси Шер. За производство отвечает Paramount TV.

Теги
Дьявол в белом городе
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