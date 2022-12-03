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Джо и его убийственная новая работа на свежем постере триллера «Ты»

Поиски большой и вечной любви продолжаются в Лондоне. Стриминговый сервис Netflix Опубликовал свежий постер четвёртого сезона триллера «Ты». В некотором смысле романтическая история с Пенном Бэджли в главной роли вернётся к зрителям зимой: 9 февраля выйдет первая часть, а 9 марта — вторая часть продолжения.

Дальнейшие события переносят повествование в столицу Великобритании, где Джо попытается наладить новую жизнь после всего, что стряслось с ним на родине. И эти его попытки почти наверняка приведут к новым убийствам.

Постеры сериала «Ты»
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