Джо и его убийственная новая работа на свежем постере триллера «Ты»

Поиски большой и вечной любви продолжаются в Лондоне. Стриминговый сервис Netflix Опубликовал свежий постер четвёртого сезона триллера «Ты». В некотором смысле романтическая история с Пенном Бэджли в главной роли вернётся к зрителям зимой: 9 февраля выйдет первая часть, а 9 марта — вторая часть продолжения.

Дальнейшие события переносят повествование в столицу Великобритании, где Джо попытается наладить новую жизнь после всего, что стряслось с ним на родине. И эти его попытки почти наверняка приведут к новым убийствам.