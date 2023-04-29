Лучший друг Винни-Пуха получит собственный сериал с рейтингом R

Boat Rocker Studios вместе с основанной Шамиром Андерсоном («Голиаф») и Стефаном Джеймсом студией Bay Mills разрабатывают гибридный (анимация плюс живая съёмка) сериал о Кристофере Робине с рейтингом R.

Сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Чарли Кесслеринг. Пилот срежиссирует Конрад Вернон («Семейка Аддамс: Горящий тур»).

По сюжету Кристофер Робин — разочарованный житель Нью-Йорка, преодолевающий кризис четверти жизни с помощью говорящих животных, которых он видит под воздействием наркотиков.

Оригинально.

Сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Дата релиза сериала пока неизвестна.