Лучший друг Винни-Пуха получит собственный сериал с рейтингом R

Boat Rocker Studios вместе с основанной Шамиром Андерсоном («Голиаф») и Стефаном Джеймсом студией Bay Mills разрабатывают гибридный (анимация плюс живая съёмка) сериал о Кристофере Робине с рейтингом R.
Сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Чарли Кесслеринг. Пилот срежиссирует Конрад Вернон («Семейка Аддамс: Горящий тур»).
По сюжету Кристофер Робин — разочарованный житель Нью-Йорка, преодолевающий кризис четверти жизни с помощью говорящих животных, которых он видит под воздействием наркотиков.
Оригинально.
Сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Дата релиза сериала пока неизвестна.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: