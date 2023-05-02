Не тот Шварценеггер на первом постере спин-оффа «Пацанов»

«Поколение „Ви“», спин-офф «Пацанов» про подростков с суперспособностями, всё ближе. Точной даты выхода у проекта нет, но он уже успел обзавестись первым тизером, а теперь и постером с сыном Арни — главным героем в исполнении Патрика Шварценеггера.

Действие сериала развернётся в специальном учебном заведении для будущих суперов под эгидой Vought International. Конкуренция жёсткая, страсти кипят — кровищи будет море, всё в духе оригинала.

Помимо Шварценеггера в актёрский состав вошли Шелли Конн, Шон Патрик Томас, Мэдди Филлипс, Джаз Синклер, Александра Кастильо, Марко Пигосси и Лондон Тор.