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«Молодой „Скала“» закрыт после трёх сезонов

Источник: NBC

Телеканал NBC тоже решил завязать с Дуэйном Джонсоном. Вещатель закрыл после третьего сезона семейную комедию «Молодой „Скала“», вдохновлённую событиями из жизни несостоявшегося шатателя киновселенной DC. Судя по всему, рейтинги сериала не внушали каналу оптимизма и больше не будили желание продлевать проект.

Сериал по биографии рестлера, актёра и продюсера, представляет собой юмористическое жизнеописание его детства и юности. Дуэйн Джонсон выступает в качестве рассказчика, а также продюсирует сериал.

В сериале акже снимались Брэдли Констант, Ули Латукефу, Стейси Лейлуа, Джозеф Ли Андерсон, Ана Туисила, Розарио Доусон и Рэндалл Парк. За производство отвечали Universal Television, Seven Bucks Productions и Fierce Baby Productions.

Комментарии (2)

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