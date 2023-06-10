«Молодой „Скала“» закрыт после трёх сезонов

Телеканал NBC тоже решил завязать с Дуэйном Джонсоном. Вещатель закрыл после третьего сезона семейную комедию «Молодой „Скала“», вдохновлённую событиями из жизни несостоявшегося шатателя киновселенной DC. Судя по всему, рейтинги сериала не внушали каналу оптимизма и больше не будили желание продлевать проект.

Сериал по биографии рестлера, актёра и продюсера, представляет собой юмористическое жизнеописание его детства и юности. Дуэйн Джонсон выступает в качестве рассказчика, а также продюсирует сериал.

В сериале акже снимались Брэдли Констант, Ули Латукефу, Стейси Лейлуа, Джозеф Ли Андерсон, Ана Туисила, Розарио Доусон и Рэндалл Парк. За производство отвечали Universal Television, Seven Bucks Productions и Fierce Baby Productions.