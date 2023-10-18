«Гаргулий» ждёт ребут в виде игрового сериала от Гэри Добермана и Джеймса Вана

Культовый мультсериал 90-х «Гаргульи» ждёт ребут — игровым проектом для цифровой платформы Disney+ займётся производственная компания Джеймса Вана Atomic Monster и сценарист Гэри Доберман («Оно», «Проклятие Аннабель»).

В центре сюжета окажется Голиаф из героического рода воинов-гаргулий, некогда живших среди людей. Освободившись от древнего проклятия, на века обратившего его в камень, Голиаф пытается разгадать тайну своего прошлого. Будни же его заняты патрулированием современного Нью-Йорка вместе с детективом полиции Элизой Маза.

Доберман выступает шоураннером, главным сценаристом, а также исполнительным продюсером игрового ребута. В команду исполнительных продюсеров вместе с ним входят Ван и Майкл Клир.