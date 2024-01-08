Сериал по миру «Звёзднoгo кpeйcepa „Гaлaктики“» подаёт признаки жизни

Анонсированный в 2019-м сериал по миру культового «Звёздного крейсера „Галактики“», оказывается, до сих пор жив. Спустя почти пять лет у него даже кое-какой прогресс в предпроизводстве намечается. К проекту стриминга Peacock, создаваемому Сэмом Эсмейлом («Мистер Робот»), приписали ещё одного сценариста, исполнительного продюсера и шоураннера — Дерека Симмондса.

Ну, наверное, лучше поздно, чем никогда. Возможно, занятому Эсмейлу не удавалось уделять должное внимание проекту, где до этого числился всего один сценарист, Майкл Лесли. Теперь у них есть помощник в лице Симмондса, создателя многосерийного психологического триллера «Грешница».

О сюжете космофантастики до сих пор ничего конкретного не сообщают. Но это точно не ребут «Галактики» Рональда Д. Мура. В 2019 году Эсмейл пообещал новый сюжет в рамках существующей мифологии и в духе оригинала.