«Игра престолов» должна была закончиться тремя полнометражными фильмами

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс — ребята не только рисковые, но и явно не лишённые садистских наклонностей. Дуэт, породивший и убивший «Игру престолов», изначально планировал покончить с сериалом с ещё большей помпой и вместо двух финальных сезонов выдать нам целую кинотрилогию — чтобы мы лицезрели весь этот эпик на больших экранах.

Об этом сами создатели рассказали в свежем интервью The Wall Street Journal, посетовав на отсутствие свободы при работе на HBO. К счастью для нас с вами, руководство канала на это не пошло, напомнив ребятам, что они вообще-то создают контент не ради бокс-офиса.

Ну и дабы окончательно убедить нас в невменяемости нового руководства HBO в лице AT&T: Бениоффа и Уайсса однажды спросили, могут ли они снимать «Игру престолов» вертикально, чтобы её было удобно смотреть на смартфонах. А ещё всерьёз обсуждали идею создания промежуточных мини-эпизодов сериала — так сказать, на перекус. Словом, теперь вы понимаете, в какой обстановке приходилось творить творцам.

Дисфункция убивает больше проектов, чем что-либо ещё. Будь то межличностная или институциональная дисфункция. Д. Б. Уайсс

Когда вы подписываете пятилетний контракт с компанией, вы хотите, чтобы она была стабильной, и вы могли спокойно заниматься своей работой, не беспокоясь о том, что её купит телефонная компания. Дэвид Бениофф

Именно поэтому, что бы вы там ни думали, парочка гордо ушла на Netflix. Там, как известно, полная творческая свобода к тому же щедро оплачивается.