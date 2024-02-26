 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Соня Блейд угрожает на свежем фото со съёмок «Мортал Комбат 2» Первый взгляд на новый костюм Капитана Америки — Энтони Маки из «Дивного нового мира» приоделся (фото) Peцeнзия и oтзывы нa фильм «Kиллep» «Я этoгo нe дeлaл» — Hикoлac Keйдж paccкaзaл, кaк нa caмoм дeлe cыгpaл Cyпepмeнa вo «Флэшe» История «Звёздных войн: Призрачной угрозы» расширится официальным комиксом спустя 25 лет
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
227

«Игра престолов» должна была закончиться тремя полнометражными фильмами

Источник: HBO

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс — ребята не только рисковые, но и явно не лишённые садистских наклонностей. Дуэт, породивший и убивший «Игру престолов», изначально планировал покончить с сериалом с ещё большей помпой и вместо двух финальных сезонов выдать нам целую кинотрилогию — чтобы мы лицезрели весь этот эпик на больших экранах.

Об этом сами создатели рассказали в свежем интервью The Wall Street Journal, посетовав на отсутствие свободы при работе на HBO. К счастью для нас с вами, руководство канала на это не пошло, напомнив ребятам, что они вообще-то создают контент не ради бокс-офиса.

Ну и дабы окончательно убедить нас в невменяемости нового руководства HBO в лице AT&T: Бениоффа и Уайсса однажды спросили, могут ли они снимать «Игру престолов» вертикально, чтобы её было удобно смотреть на смартфонах. А ещё всерьёз обсуждали идею создания промежуточных мини-эпизодов сериала — так сказать, на перекус. Словом, теперь вы понимаете, в какой обстановке приходилось творить творцам.

Дисфункция убивает больше проектов, чем что-либо ещё. Будь то межличностная или институциональная дисфункция.

Д. Б. Уайсс

Когда вы подписываете пятилетний контракт с компанией, вы хотите, чтобы она была стабильной, и вы могли спокойно заниматься своей работой, не беспокоясь о том, что её купит телефонная компания.

Дэвид Бениофф

Именно поэтому, что бы вы там ни думали, парочка гордо ушла на Netflix. Там, как известно, полная творческая свобода к тому же щедро оплачивается.

Комментарии (1)

Ещё на эту тему

6Дуэт Старков: Софи Тёрнер и Кит Харингтон сыграют в ужастике 19Арья Старк признала, что в финале «Игра престолов» скатилась 34«Игра престолов» возвращается! HBO готовит продолжение сериала 24«Властелин колец: Кольца власти» это не «Игра престолов» — сериал обойдётся без секса и жестокости

Тоже интересно

0Рецензия и отзывы на сериал «Рик и Морти» 10Judas — новый трейлер следующей игры от создателя BioShock 13Суровый Шон Пенн оказывает медицинскую помощь в трейлере фильма «Асфальтовые джунгли» 15Кодзима делает новый стелс-экшен! А пока смотрим 10-минутный трейлер Death Stranding 2: On the Beach 11Битва суперинвалидов: «Аквамен 2» обошёл сборы «Капитана Марвел 2»

Далее на КГ

0
Безумный экшен «Пацан против всех» выйдет в российский прокат (дублированный трейлер)
 10
«Фильмы испорчены телевидением» — Дени Вильнёв рассказал о вреде диалогов в кино
 0
«Токсичный мститель» получит перезагрузку в виде комикса
 13
«Это история любви, уроды!» — Ник Офферман ответил ненавистникам «клубничного» эпизода «Одних из нас»
 2
Жуткие развлечения в Париже — вышел свежий тизер второго сезона «Интервью с вампиром»
 10
Эпический вестерн Кевина Костнера в трейлере «Горизонт: Американская сага»
 8
Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор ломают друг друга в экшене «Дом у дороги» (фото)
 11
Молодые и свежие лица на персонажных постерах «Онегина» Сарика Андреасяна
 2
Новые фильмы 25 февраля — 3 марта 2024 года: «Дюна 2» и «Бедные-несчастные»
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Рождество по-чёрному: Эдди Мёрфи и его семья на постерах фильма «Конфетный переулок»
 
Кино Первые отзывы на «Дюну 2» появились в сети
 
Игры Stellar Blade — трейлер с деталями и датой выхода
 
КиноИгры Соня Блейд угрожает на свежем фото со съёмок «Мортал Комбат 2»
 
Кино Битву Николаса Кейджа с ужасными существами покажут на больших экранах
 
Гэри Олдман и его подчинённые на постере третьего сезона «Медленных лошадей»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
8Телеовощи – 537: Последний маг душноты
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 608: Душная эротика с Дженной Ортегой, байопик про Жириновского, позор «Мадам Паутины»
 
0Ноль кадров в секунду – 514: Гнать из индустрии
 
 
6ЕВА – 569: Всё можно пережить... в аниме
 
0Телеовощи – 536: Космические молдоване
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 607: «Аргайл: Супершпион», «Три мушкетёра: Миледи», трейлер «Дэдпула и Росомахи», «МКС»
 
0Ноль кадров в секунду – 513: Автономный увольнитель
 
 
1ЕВА – 568: Меч толще палочки
 
1Телеовощи – 535: Убивающий лифчик
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 606: «Пчеловод», «Конец славы», домовёнок Кузя, попугай Кеша, Винни-Пух
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru