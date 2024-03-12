Гай Ричи и его «Джентльмены» за кадром — творческая команда рассказывает о сериале

Стриминговый сервис Netflix продолжает потчевать своих подписчиков (и всех остальных) всякими-разными дополнительными материалами к недавно вышедшим «Джентльменам» Гая Ричи. В дополнение к показанному в начале марта ролику о создании сериала опубликован ещё один — расширенный.

В свежем видео Ричи, снявший два первых эпизода многосерийного спин-оффа своего одноимённого фильма, а также исполнители главных ролей и участники творческого коллектива рассказали о создании ироничной криминальной драмы, включая особенности съёмок в настоящем частном поместье, важность реквизита и обилие камер на площадке.