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Гай Ричи и его «Джентльмены» за кадром — творческая команда рассказывает о сериале

Стриминговый сервис Netflix продолжает потчевать своих подписчиков (и всех остальных) всякими-разными дополнительными материалами к недавно вышедшим «Джентльменам» Гая Ричи. В дополнение к показанному в начале марта ролику о создании сериала опубликован ещё один — расширенный.

В свежем видео Ричи, снявший два первых эпизода многосерийного спин-оффа своего одноимённого фильма, а также исполнители главных ролей и участники творческого коллектива рассказали о создании ироничной криминальной драмы, включая особенности съёмок в настоящем частном поместье, важность реквизита и обилие камер на площадке.

Теги
ВидеоДжентльмены
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