Гай Ричи и его «Джентльмены» за кадром — творческая команда рассказывает о сериале

В сеть попал трейлер Marvel's Spider-Man: The Great Web

Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 118: Sweet Baby Inc. и прочие источники «повесточки»

КГ играет: Dead by Daylight: ALL THINGS WICKED

Рецензия и отзывы на игру WRATH: Aeon of Ruin

2

Демоны прошлого терзают героев в новом трейлере Alone in the Dark