«Властелин колец: Кольца власти» на грани продления на третий сезон

Тот факт, что «Властелин колец: Кольца власти» до сих пор не получили продление на третий сезон сильно шокирует немногочисленных фанатов, особенно с учётом того, что второй был заказан задолго до выхода первого. Словом, швыряться деньгами на проекты сомнительного качества Amazon не впервой. Но в то, что эту лавочку действительно прикроют, конечно же, никто не верит.

Качество определяющим фактором никто не являлось — всё решают просмотры, а с ними, если верить стриминг-платформе, у приквела «Властелина колец» полный порядок. На прошлой неделе он возглавил чарт самых популярных сериалов потоковых сервисов, а суммарно все вышедшие серии второго сезона привлекли к экранам 55 млн зрителей. Но и отзывы на Rotten Tomatoes у проекта уже не такие позорные — 84% и 59% одобрения от критиков и зрителей соответственно против 83% и 49% за первый сезон. Есть куда расти.

Кто точно не переживает, так это шоураннеры «Колец власти» Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, предусмотрительно подписавшиеся сразу на много лет вперёд. В ожидании официального одобрения эти двое несколько месяцев придумывают историю для продолжения и уже набрали для этой цели с десяток сценаристов.

Предполагается, что официальное решение будет озвучено в этом месяце.