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Роберт Дауни-младший убедил Доминик Торн из сериала «Железное сердце», что она не позорит Тони Старка

Стриминг Disney+ 24 июня этого года представит подписчикам мини-сериал «Железное сердце» — продолжение истории Рири Уильямс, начавшейся в «Чёрной Пантере 2», где гениальная изобретательница создала собственную версию доспехов Железного человека. В киновселенной Marvel первопроходцем в этой области был Тони Старк, а Рири повторила его достижение, не обладая столь же обширными ресурсами.

Доминик Торн, исполнительница роли Рири, в интервью рассказала, что её деятельность всячески одобряет сам Роберт Дауни-младший:

Мы с Робертом Дауни-младшим общались сразу после съёмок, и он нашёл очень правильные и тёплые слова по поводу моего пути. Он сказал, насколько рад за меня и готов максимально поддержать. Я буквально заслужила «два пальца вверх». Приятно знать, что не позоришь наследие Железного человека.

Сомнительно, что Рири вообще чем-то может опозорить Тони Старка. Но уверены, она приложит к этому все возможные усилия.

И свежий кадр:

Кадры из сериала «Железное сердце»
Теги
ГалереяЖелезное сердце
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Источник фотографий: Depositphotos

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