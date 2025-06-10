Новые сериалы недели: Арнольд Шварценеггер возвращается в шпионский бизнес

Понедельник, 9 июня
В ролях Стивен Мойер, Nina Singh, Nina Singh, Sarah Alexander, Larry Lamb
Харизматичный следователь Мик Палмер и прямолинейная констебль Шазия Малик берутся за резонансные дела, в которых могут фигурировать как золото викингов и картины Вермеера, так и работы Бэнкси или коллекционный винил. Чаще всего такие преступления связаны с убийствами. А когда в жизни Мика вновь появляется его отец, один из самых известных арт-мошенников в Великобритании, его честность и принципиальность дают трещину.
Новый детективный сериал от создателей «Смерти в раю» по трейлеру выглядит как классический образец жанра. И в данном случае это скорее хорошо, чем наоборот. Критики новинку пока не оценили, так что придётся полагаться на собственное чутьё. В главных ролях тут Стивен Мойер и Нина Сингх.
Четверг, 12 июня
боевик
В ролях Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Адам Палли, Милан Картер, Гэбриел Луна, Джей Барушель
Отец и дочь втайне друг от друга работают на ЦРУ. Но тайна неминуемо вскрывается, а вместе с ней и неприятная истина: прожив столько лет во лжи, отец с дочерью почти не знают друг друга. А ведь впереди у них общая миссия по спасению мира.
Арнольд Шварценеггер и Моника Барбаро в роли отца-шпиона и дочери-шпиона возвращаются на Netflix в компании Кэри-Энн Мосс. Той досталась роль бывшей шпионки, которую с героем Шварценеггера связывают отнюдь не только профессиональные отношения. Теперь она жаждет мести и разрушения.
В ролях Дэвид Тьюлис, Blu Hunt, Дургей Скотт
Очередная итерация «Шерлока Холмса» пока не получила продления на второй сезон.
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