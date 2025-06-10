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Новые сериалы недели: Арнольд Шварценеггер возвращается в шпионский бизнес

Источник: Acorn TV

Понедельник, 9 июня

 
Премьера+
Acorn TV
Арт-детективы Art Detectives

В ролях Стивен Мойер, Nina Singh, Nina Singh, Sarah Alexander, Larry Lamb

Харизматичный следователь Мик Палмер и прямолинейная констебль Шазия Малик берутся за резонансные дела, в которых могут фигурировать как золото викингов и картины Вермеера, так и работы Бэнкси или коллекционный винил. Чаще всего такие преступления связаны с убийствами. А когда в жизни Мика вновь появляется его отец, один из самых известных арт-мошенников в Великобритании, его честность и принципиальность дают трещину.

Новый детективный сериал от создателей «Смерти в раю» по трейлеру выглядит как классический образец жанра. И в данном случае это скорее хорошо, чем наоборот. Критики новинку пока не оценили, так что придётся полагаться на собственное чутьё. В главных ролях тут Стивен Мойер и Нина Сингх.

Видео

Четверг, 12 июня

 
Сезон2
Netflix
Фубар Fubar

боевик

В ролях Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Адам Палли, Милан Картер, Гэбриел Луна, Джей Барушель

Отец и дочь втайне друг от друга работают на ЦРУ. Но тайна неминуемо вскрывается, а вместе с ней и неприятная истина: прожив столько лет во лжи, отец с дочерью почти не знают друг друга. А ведь впереди у них общая миссия по спасению мира.

Арнольд Шварценеггер и Моника Барбаро в роли отца-шпиона и дочери-шпиона возвращаются на Netflix в компании Кэри-Энн Мосс. Той досталась роль бывшей шпионки, которую с героем Шварценеггера связывают отнюдь не только профессиональные отношения. Теперь она жаждет мести и разрушения.

Видео

 
Конец сезона1
The CW
Шерлок и дочь Sherlock & Daughter

В ролях Дэвид Тьюлис, Blu Hunt, Дургей Скотт

Очередная итерация «Шерлока Холмса» пока не получила продления на второй сезон.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

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