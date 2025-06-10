Новые сериалы недели: Арнольд Шварценеггер возвращается в шпионский бизнес

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Acorn TV

Харизматичный следователь Мик Палмер и прямолинейная констебль Шазия Малик берутся за резонансные дела, в которых могут фигурировать как золото викингов и картины Вермеера, так и работы Бэнкси или коллекционный винил. Чаще всего такие преступления связаны с убийствами. А когда в жизни Мика вновь появляется его отец, один из самых известных арт-мошенников в Великобритании, его честность и принципиальность дают трещину.

Новый детективный сериал от создателей «Смерти в раю» по трейлеру выглядит как классический образец жанра. И в данном случае это скорее хорошо, чем наоборот. Критики новинку пока не оценили, так что придётся полагаться на собственное чутьё. В главных ролях тут Стивен Мойер и Нина Сингх.