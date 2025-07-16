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Финальная битва добра со злом в тизере пятого сезона сериала «Очень странные дела»

Стриминг Netflix обнародовал первый тизер финального сезона своего культового сериала «Очень странные дела». Несмотря на длительность ролика, более или менее четкого представления о сюжете вы не получите. Но экшена показали от души:

Теги
ВидеоОчень странные дела
Комментарии (3)

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