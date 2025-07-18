Пара королей: Сильвестр Сталлоне и Сэм Л. Джексон на первом кадре из третьего сезона «Короля Талсы»

Стриминг Paramount+ подтвердил запуск сериала-спин-оффа NOLA King, который начнётся с появления персонажа Сэма Л. Лексона в «Короле Талсы» с Сильвестром Сталлоне в роли титульного гангстера Дуайта «Генерала» Манфреди.

Платформа выпустила первый кадр из девятой серии третьего сезона, где появится Рассел Ли Вашингтон-младший (Джексон), подружившийся с Манфреди во время 10-летнего заключения в федеральной тюрьме. Рассела в Талсу отправляет криминальный клан Рензетти из Нью-Йорка, чтобы обезвредить Дуайта раз и навсегда. Вероятно, их план не сработает.

Посмотрев на то, что Генерал сумел построить своими руками, персонаж Джексона впечатлён до глубины души и намерен поступить в таком же духе, но уже в Новом Орлеане — родном для него месте, откуда он сбежал 40 лет назад.

Заодно он восстановит потерянные связи с семьёй и близкими друзьями, постепенно беря под контроль преступный мир города. Своими действиями Вашингтон вызывает ярость у бывших работодателей из Нью-Йорка. Также его шаткое положение чувствуют старые недруги — копы и другие бандиты.

Съёмки NOLA King стартуют в феврале. Сейчас сериал находится в поисках шоураннера.

Третий сезон «Короля Талсы» выходит осенью. Детище известного творца Тейлора Шеридана считается флагманом сервиса и уже продлено на четвёртый сезон. Первый спин-офф должен показать, есть ли у оригинала потенциал для расширения?