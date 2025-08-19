Новые сериалы недели: «Миротворец» возвращается

Четверг, 21 августа
В ролях Сюранна Джонс, Жюли Дельпи, Corey Mylchreest, Lucian Msamati, Эшли Томас, Джеймс Космо
Когда похищают мужа британского премьер-министра, а президент Франции начинает получать угрозы, оба лидера сталкиваются с невероятно сложным выбором. Непримиримые противники, смогут ли они объединить усилия, чтобы раскрыть заговор, угрожающий им обоим?
Ничего необычного. Просто новый мини-сериал Netflix, в котором премьер-министр Великобритании — женщина, и президент Франции — тоже. Обе они слишком сильные и независимые, чтобы идти на компромисс, но, видимо, придётся — иначе темнокожему мужу главной героини точно не поздоровится в плену.
комедия
В ролях Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсен, Дэнни Де Вито, Мэри Элизабет Эллис
Создатель Роб Макэлхенни
Шайка из Филадельфии прощается с нами... до следующего года. Комедийный сериал FX давным-давно решил вопрос с продлением на 18-й (страшно представить) сезон. Несмотря на неуклонно снижающийся уровень юмора, зрители продолжают его любить. Ну и все друзья на месте — Роб Макэлхенни, Чарли Дэй, Гленн Хауэртон, Кэйтлин Олсон и Дэнни Девито.
Пятница, 22 августа
боевик, комедия, приключенческий
В ролях Джон Сина, Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Чаквуди Ивуджи, Даниэль Брукс, Фредди Строма
Создатель Джеймс Ганн
Комедийный боевик, расширяющий вселенную DCEU, поведает о дальнейших приключениях участника «Отряда самоубийц» Миротворца. Борцу за мир любой ценой предстоит поучаствовать в новой миссии по уничтожению злодеев — операции под кодовым названием «Бабочка».
Трудно поверить, но с момента выхода первого сезона прошло уже три с половиной года. За это время вселенная DC успела тотально обновиться, а Джеймс Ганн из рядового постановщика превратился в главного предводителя. Сериал с Джоном Синой — едва ли не единственный, кто пережил эту перезагрузку, что само по себе многое о нём говорит. В продолжении к уже слаженной команде присоединятся Фрэнк Грилло и Майкл Рукер, а также парочка звёзд недавнего «Супермена» — Натан Филлион и Изабелла Мерсед.
фантастика, драма
В ролях Сэм Нил, Шамир Андерсон, Голшифте Фарахани, Фирас Нассар, Сиори Куцуна, Тара Моайеди
Создатель Саймон Кинберг, Дэвид Вейл
Инопланетные захватчики вторгаются на нашу планету в четырёх стратегических точках, высаживаясь на территории Северной Америки, Великобритании, Африки и Японии. Теперь выживание людей зависит от их умения помнить о своей человечности.
Фантастический сериал Apple TV+ от создателя «Людей Икс» Саймона Кинберга получил продление ещё весной прошлого года. Не совсем понятно, за какие заслуги — и критики, и зрители приняли его более чем прохладно.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: