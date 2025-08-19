 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неузнаваемый Дуэйн Джонсон становится настоящим бойцом в трейлере фильма «Крушащая машина» Манга «Время „пыток“, принцесса!», по которой снимают аниме, близка к завершению Лили Джеймс устраивает революцию в мире онлайн-дейтинга в трейлере фильма «Свайп» Анонсирована Atomic Heart 2 — смотрим взрывной трейлер Скорпион против Нуб Сайбота: парочка выясняет отношения в «Мортал Комбат 2» (фото)
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
291

Новые сериалы недели: «Миротворец» возвращается

Источник: Max

Четверг, 21 августа

 
Премьера+
Netflix
Заложник Hostage

В ролях Сюранна Джонс, Жюли Дельпи, Corey Mylchreest, Lucian Msamati, Эшли Томас, Джеймс Космо

Когда похищают мужа британского премьер-министра, а президент Франции начинает получать угрозы, оба лидера сталкиваются с невероятно сложным выбором. Непримиримые противники, смогут ли они объединить усилия, чтобы раскрыть заговор, угрожающий им обоим?

Ничего необычного. Просто новый мини-сериал Netflix, в котором премьер-министр Великобритании — женщина, и президент Франции — тоже. Обе они слишком сильные и независимые, чтобы идти на компромисс, но, видимо, придётся — иначе темнокожему мужу главной героини точно не поздоровится в плену.

Видео

 
Конец сезона17
FXX
В Филадельфии всегда солнечно It’s Always Sunny in Philadelphia

комедия

В ролях Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсен, Дэнни Де Вито, Мэри Элизабет Эллис

Создатель Роб Макэлхенни

Шайка из Филадельфии прощается с нами... до следующего года. Комедийный сериал FX давным-давно решил вопрос с продлением на 18-й (страшно представить) сезон. Несмотря на неуклонно снижающийся уровень юмора, зрители продолжают его любить. Ну и все друзья на месте — Роб Макэлхенни, Чарли Дэй, Гленн Хауэртон, Кэйтлин Олсон и Дэнни Девито.

Видео

Пятница, 22 августа

 
Сезон2
HBO Max
Миротворец Peacemaker

боевик, комедия, приключенческий

В ролях Джон Сина, Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Чаквуди Ивуджи, Даниэль Брукс, Фредди Строма

Создатель Джеймс Ганн

Комедийный боевик, расширяющий вселенную DCEU, поведает о дальнейших приключениях участника «Отряда самоубийц» Миротворца. Борцу за мир любой ценой предстоит поучаствовать в новой миссии по уничтожению злодеев — операции под кодовым названием «Бабочка».

Трудно поверить, но с момента выхода первого сезона прошло уже три с половиной года. За это время вселенная DC успела тотально обновиться, а Джеймс Ганн из рядового постановщика превратился в главного предводителя. Сериал с Джоном Синой — едва ли не единственный, кто пережил эту перезагрузку, что само по себе многое о нём говорит. В продолжении к уже слаженной команде присоединятся Фрэнк Грилло и Майкл Рукер, а также парочка звёзд недавнего «Супермена» — Натан Филлион и Изабелла Мерсед.

Видео

 
Сезон3
Apple TV+
Вторжение Invasion

фантастика, драма

В ролях Сэм Нил, Шамир Андерсон, Голшифте Фарахани, Фирас Нассар, Сиори Куцуна, Тара Моайеди

Создатель Саймон Кинберг, Дэвид Вейл

Инопланетные захватчики вторгаются на нашу планету в четырёх стратегических точках, высаживаясь на территории Северной Америки, Великобритании, Африки и Японии. Теперь выживание людей зависит от их умения помнить о своей человечности.

Фантастический сериал Apple TV+ от создателя «Людей Икс» Саймона Кинберга получил продление ещё весной прошлого года. Не совсем понятно, за какие заслуги — и критики, и зрители приняли его более чем прохладно.

Видео, Сайт

Превью
Комментарии (1)

