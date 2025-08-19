Новые сериалы недели: «Миротворец» возвращается

Премьера +

Netflix

Когда похищают мужа британского премьер-министра, а президент Франции начинает получать угрозы, оба лидера сталкиваются с невероятно сложным выбором. Непримиримые противники, смогут ли они объединить усилия, чтобы раскрыть заговор, угрожающий им обоим?

Ничего необычного. Просто новый мини-сериал Netflix, в котором премьер-министр Великобритании — женщина, и президент Франции — тоже. Обе они слишком сильные и независимые, чтобы идти на компромисс, но, видимо, придётся — иначе темнокожему мужу главной героини точно не поздоровится в плену.