Стивен Кинг продолжит издеваться над подростками во втором сезоне сериала «Институт»

Сериал по мотивам романа Стивена Кинга «Институт» продолжит свой повествовательный путь, несмотря на то что сюжет первого сезона, вроде бы, исчерпал роман-первоисточник (ну или нет). Однако это не помешало MGM+ продлить шоу на второй сезон.

Кстати, финальная серия первого сезона должна выйти 24 августа.

По мнению главы MGM+, «Институт» поразил зрителей исключительным способом изложения истории и невероятными актёрскими работами. Во втором сезоне аудитория ещё глубже погрузится в тайны этого мира.

Сам Кинг добавляет: мол, главные герои вырвались на свободу, но остаются объектами преследования — их ждут новые напасти и невзгоды.

В центре истории — группа подростков с особыми талантами вроде телепатии, телекинеза и даже предвидения, которая оказывается в мрачном заведении, где все центральные персонажи подвергаются бесчеловечным экспериментам. Также важную роль в общем нарративе играет местный полицейский, которого изображает узнаваемый Бен Барнс.

Сценарий написал Бенджамин Кавелл — он же адаптировал роман Стивена Кинга «Противостояние» для сериализации в 2020 году.