2
СЕРИАЛЫ
532

Стивен Кинг продолжит издеваться над подростками во втором сезоне сериала «Институт»

Источник: MGM

Сериал по мотивам романа Стивена Кинга «Институт» продолжит свой повествовательный путь, несмотря на то что сюжет первого сезона, вроде бы, исчерпал роман-первоисточник (ну или нет). Однако это не помешало MGM+ продлить шоу на второй сезон.

Кстати, финальная серия первого сезона должна выйти 24 августа.

По мнению главы MGM+, «Институт» поразил зрителей исключительным способом изложения истории и невероятными актёрскими работами. Во втором сезоне аудитория ещё глубже погрузится в тайны этого мира.

Сам Кинг добавляет: мол, главные герои вырвались на свободу, но остаются объектами преследования — их ждут новые напасти и невзгоды.

В центре истории — группа подростков с особыми талантами вроде телепатии, телекинеза и даже предвидения, которая оказывается в мрачном заведении, где все центральные персонажи подвергаются бесчеловечным экспериментам. Также важную роль в общем нарративе играет местный полицейский, которого изображает узнаваемый Бен Барнс.

Сценарий написал Бенджамин Кавелл — он же адаптировал роман Стивена Кинга «Противостояние» для сериализации в 2020 году.

Институт Стивен Кинг Бен Барнс
Комментарии (2)

