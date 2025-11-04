Телеовощи. Выпуск 624: Замеры кринжа

-
- 0
- 234
-
|16:22 —
|Обсуждение новостей
|01:23:09 —
|«Ведьмак» — 4x01
|01:38:48 —
|«Таламаска: Тайный орден» (Talamasca: The Secret Order) — 1x01—02
|01:51:22 —
|«Оно: Добро пожаловать в Дерри» (It: Welcome to Derry) — 1x01
|02:02:14 —
|«Чед Пауэрс» — 1x06 (финал сезона)
|02:21:03 —
|«Король и завоеватель» — 1x03
|02:33:08 —
|«Медленные лошади» — 5x06 (финал сезона)
|02:42:44 —
|«Алиса в Пограничье» — 3x05
|02:50:38 —
|«Футурама» — 13x08
|02:56:59 —
|«Король Талсы» — 3x06
|03:03:36 —
|«Конь БоДжек» — 1x09
|03:10:31 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x14
|03:18:08 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x07
|03:36:01 —
|«Зена — королева воинов» — 2x08
|03:44:42 —
|«Мажор» — 1x04
|03:58:33 —
|«Шахта» — 1x06
|04:08:10 —
|«Ангел» — 3x13
|04:16:13 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|04:25:16 —
|Завершение и благодарности спонсорам
