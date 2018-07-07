Телеовощи. Выпуск 237: Зацикленная семья

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:54 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:16 —
|Новости
|00:30:16 —
|Отвечаем на вопросы
|00:33:02 —
|«Пространство» — 3x11—13 (финал сезона)
|00:58:49 —
|«Кондор» — 1x04
|01:10:58 —
|«12 обезьян» — 4x07—09
|01:39:28 —
|«Робоцып» — 9x16—17
|01:50:44 —
|«Майя» — 1x05
|02:03:45 —
|«Супергёрл» — 3x11 (впечатления Юрия)
|02:09:39 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x24 (впечатления Льва)
|02:16:48 —
|«Звёздный путь» — 2x01 (впечатления Юрия)
|02:30:41 —
|«Вероника Марс» — 2x04 (впечатления Михаила)
|02:36:55 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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