«Новейшая драма» — сборный трейлер канала BBC

Британский келеканал BBC One опубликовал солидный трейлер-сборник под названием «Новейшая драма», расщедрившись на целых полторы минуты. В ролике засветились как новые проекты, так и продолжения хорошо знакомых, любимых сериалов. Всего в трейлере анонсировано шестнадцать проектов, среди которых ветераны «Лютер» и «Доктор Кто», а также новички «Война миров», «Отверженные», «Телохранитель» и «Маленькая барабанщица».

Точных премьерных дат у презентованных в ролике многосерийных драм пока нет, но известно, что большинство из них стартует в разгар осенне-зимнего телесезона 2018–2019.