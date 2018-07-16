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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Новейшая драма» — сборный трейлер канала BBC

Британский келеканал BBC One опубликовал солидный трейлер-сборник под названием «Новейшая драма», расщедрившись на целых полторы минуты. В ролике засветились как новые проекты, так и продолжения хорошо знакомых, любимых сериалов. Всего в трейлере анонсировано шестнадцать проектов, среди которых ветераны «Лютер» и «Доктор Кто», а также новички «Война миров», «Отверженные», «Телохранитель» и «Маленькая барабанщица».

Точных премьерных дат у презентованных в ролике многосерийных драм пока нет, но известно, что большинство из них стартует в разгар осенне-зимнего телесезона 2018–2019.

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Темы
 
Видео Лютер Маленькая барабанщица Телохранитель Отверженные Война миров
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