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Новые сериалы 16–22 июля

В сериальном мире премьер не неделе не ожидается. Зато в эфир возвращается мокьюментари «Методом проб и ошибок» от NBC, на кабельном канале FX стартует второй сезон криминальной драмы «Снегопад», USA Network вернёт зрителей в виварий под названием «Форс-мажоры», а Syfy начнёт показ четвёртого сезона «Киллджойс».

Среда, 18 июля

 
Сезон8
USA Network
Форс-мажоры Suits

драма

В ролях Гэбриел Махт, Патрик Адамс, Рик Хоффман, Меган Маркл, Сара Рафферти, Джина Торрес

Создатель Аарон Корш

История о нескучных буднях крупной юридической конторы «Пирсон & Хардман», изобилующих битвами за клиентов, грызнёй с конкурентами, а также запутанными взаимоотношениями сотрудников фирмы, которые от сезона к сезону становятся всё сложнее.

 
Конец сезона3
CBS
Реанимация Code Black

драма

В ролях Марша Гей Харден, Бонни Соммервиль, Линдси Маккеон, Эмили Элин Линд, Кевин Данн, Луис Гусман

Создатель Майкл Ситцман

Третий сезон медицинской драмы завершится тринадцатым эпизодом The Business of Saving Lives. В мае телеканал CBS объявил о закрытии сериала.

Видео

Четверг, 19 июля

 
Сезон2
FX
Снегопад Snowfall

драма

В ролях Амин Джозеф, Эндрю Ховард, Билли Магнуссен, Камила Банус, Картер Хадсон, Демсон Идрис

Создатель Эрик Амадио, Джон Синглтон

Драма повествует о разгоравшейся в Лос-Анджелесе начала 80-х годов прошлого века настоящей эпидемии кокаиновой зависимости.

Видео

 
Сезон2
NBC
Методом проб и ошибок Trial & Error

комедия

В ролях Николас Д’Агосто, Джон Литгоу, Стивен Бойер, Шерри Шеперд, Джейма Мэйс, Криста Родригес

Создатель Джефф Астроф, Мэтт Миллер

Сюжет рассказывает об аресте и судебном процессе над благообразным профессором литературы из маленького городка в Южной Калифорнии — всеми любимый до сего дня главный герой обвиняется в жестоком убийстве собственной жены. Невиновность профессора возьмётся доказывать совсем ещё «зелёный» юрист.

Видео

Пятница, 20 июля

 
Сезон4
Syfy
Киллджойс Killjoys

научная фантастика, приключения

В ролях Том Эллисон, Тамсен Макдонаф, Аарон Эшмор, Роб Стюарт, Ханна Джон-Кэймен, Люк Макфарлейн

Создатель Мишель Ловретта

История о трёх охотниках за головами, которые мотаются по всему космосу в поисках заказов. Дач красива, обладает полезным навыком быстро втираться в доверие и при этом хранит некий тёмный секрет. Джон — парень, который благодаря своему неумению держать острый язык за зубами вечно втягивает себя и напарников в передряги. Д’авин — матёрый солдат, на чьих плечах лежит разработка тактики действий их маленькой команды.

Видео

 
Сезон3
Syfy
Вайнона Эрп Wynonna Earp

драма, мистика, боевик

В ролях Мелани Скрофано, Кэтерин Баррелл, Тим Розон, Шамир Андерсон, Грег Лосон, Анна Куик

Создатель Эмили Андрас

Сюжет выдержан в духе современного вестерна с густой примесью мистики. Главная героиня Вайнона — любительница виски и правнучка одного из героев времён освоения Дикого Запада Уайетта Эрпа — занята тем, что отыскивает и карает именем закона всяких демонов и прочих потусторонних сущностей. В этом ей помогают её собственные уникальные способности и поисковая команда.

Видео

Суббота, 21 июля

 
Конец сезона1
CBS
Праведная жизнь Living Biblically

комедия

В ролях Джей Р. Фергюсон, Линдси Крафт, Кэмрин Мангейм, Йен Гомес, Дэвид Крамхолц, Тони Рок

Создатель Патрик Уолш

Тринадцатая серия David and Goliath станет заключительной для первого сезона и сериала в целом. Телеканал CBS попрощался с откровенно неудавшимся ситкомом.

 
Конец сезона1
CBS
Я, я и снова я Me, Myself & I

комедия

В ролях Бобби Мойнихан, Джон Ларрокетт, Манделл Мофан, Джек Дилан Грейзер, Рейлинн Кастер, Алек Коул

Создатель Дэн Копелман

Тринадцатый эпизод под заголовком There She Goes завершит первый сезон и сериал. Многосерийной комедии отказано в продлении — об этом канал CBS сообщил ещё в мае.

Воскресенье, 22 июля

 
Конец сезона1
FOX
Призраки Ghosted

комедия

В ролях Крэйг Робинсон, Адам Скотт, Элли Уокер, Адеель Ахтар, Эмбер Стивенс Уэст, Скотт Коннорс

Создатель Том Гормикэн

Шестнадцатый эпизод Hello Boys завершит первый сезон и сериал. Телеканал FOX отказался продлевать комедию на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона1
FX
Притворство Pose

драма

В ролях Доминик Джексон, Татьяна Маслани, Билли Портер, Эван Питерс, Джеймс ван Дер Бик, Кейт Мара

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фалчук, Стивен Каналс

Первый сезон драмы о США лихих 80-х и слезинке актёров-трансов завершится восьмым эпизодом под названием Mother of The Year. Кабельный канал FX продлил сериал на второй сезон.

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Подкасты
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