Новые сериалы 16–22 июля

Сезон 4

Syfy

История о трёх охотниках за головами, которые мотаются по всему космосу в поисках заказов. Дач красива, обладает полезным навыком быстро втираться в доверие и при этом хранит некий тёмный секрет. Джон — парень, который благодаря своему неумению держать острый язык за зубами вечно втягивает себя и напарников в передряги. Д’авин — матёрый солдат, на чьих плечах лежит разработка тактики действий их маленькой команды.