Новые сериалы 16–22 июля

В сериальном мире премьер не неделе не ожидается. Зато в эфир возвращается мокьюментари «Методом проб и ошибок» от NBC, на кабельном канале FX стартует второй сезон криминальной драмы «Снегопад», USA Network вернёт зрителей в виварий под названием «Форс-мажоры», а Syfy начнёт показ четвёртого сезона «Киллджойс».
Среда, 18 июля
драма
В ролях Гэбриел Махт, Патрик Адамс, Рик Хоффман, Меган Маркл, Сара Рафферти, Джина Торрес
Создатель Аарон Корш
История о нескучных буднях крупной юридической конторы «Пирсон & Хардман», изобилующих битвами за клиентов, грызнёй с конкурентами, а также запутанными взаимоотношениями сотрудников фирмы, которые от сезона к сезону становятся всё сложнее.
драма
В ролях Марша Гей Харден, Бонни Соммервиль, Линдси Маккеон, Эмили Элин Линд, Кевин Данн, Луис Гусман
Создатель Майкл Ситцман
Третий сезон медицинской драмы завершится тринадцатым эпизодом The Business of Saving Lives. В мае телеканал CBS объявил о закрытии сериала.
Четверг, 19 июля
комедия
В ролях Николас Д’Агосто, Джон Литгоу, Стивен Бойер, Шерри Шеперд, Джейма Мэйс, Криста Родригес
Создатель Джефф Астроф, Мэтт Миллер
Сюжет рассказывает об аресте и судебном процессе над благообразным профессором литературы из маленького городка в Южной Калифорнии — всеми любимый до сего дня главный герой обвиняется в жестоком убийстве собственной жены. Невиновность профессора возьмётся доказывать совсем ещё «зелёный» юрист.
Пятница, 20 июля
научная фантастика, приключения
В ролях Том Эллисон, Тамсен Макдонаф, Аарон Эшмор, Роб Стюарт, Ханна Джон-Кэймен, Люк Макфарлейн
Создатель Мишель Ловретта
История о трёх охотниках за головами, которые мотаются по всему космосу в поисках заказов. Дач красива, обладает полезным навыком быстро втираться в доверие и при этом хранит некий тёмный секрет. Джон — парень, который благодаря своему неумению держать острый язык за зубами вечно втягивает себя и напарников в передряги. Д’авин — матёрый солдат, на чьих плечах лежит разработка тактики действий их маленькой команды.
драма, мистика, боевик
В ролях Мелани Скрофано, Кэтерин Баррелл, Тим Розон, Шамир Андерсон, Грег Лосон, Анна Куик
Создатель Эмили Андрас
Сюжет выдержан в духе современного вестерна с густой примесью мистики. Главная героиня Вайнона — любительница виски и правнучка одного из героев времён освоения Дикого Запада Уайетта Эрпа — занята тем, что отыскивает и карает именем закона всяких демонов и прочих потусторонних сущностей. В этом ей помогают её собственные уникальные способности и поисковая команда.
Суббота, 21 июля
комедия
В ролях Джей Р. Фергюсон, Линдси Крафт, Кэмрин Мангейм, Йен Гомес, Дэвид Крамхолц, Тони Рок
Создатель Патрик Уолш
Тринадцатая серия David and Goliath станет заключительной для первого сезона и сериала в целом. Телеканал CBS попрощался с откровенно неудавшимся ситкомом.
комедия
В ролях Бобби Мойнихан, Джон Ларрокетт, Манделл Мофан, Джек Дилан Грейзер, Рейлинн Кастер, Алек Коул
Создатель Дэн Копелман
Тринадцатый эпизод под заголовком There She Goes завершит первый сезон и сериал. Многосерийной комедии отказано в продлении — об этом канал CBS сообщил ещё в мае.
Воскресенье, 22 июля
драма
В ролях Доминик Джексон, Татьяна Маслани, Билли Портер, Эван Питерс, Джеймс ван Дер Бик, Кейт Мара
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фалчук, Стивен Каналс
Первый сезон драмы о США лихих 80-х и слезинке актёров-трансов завершится восьмым эпизодом под названием Mother of The Year. Кабельный канал FX продлил сериал на второй сезон.