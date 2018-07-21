За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Десятисерийный криминальный боевик «Убийцы Ву» активно формирует актёрский состав — на днях постоянные роли в сериале получили Кэтрин Уинник («Викинги»), Томми Флэнаган («Сыны анархии»), а также Льюис Тан («В пустыне смерти») и Ци Ма («Человек в высоком замке»).

События драматического криминального боевика с элементами фантастики разворачиваются в Чайна-тауне, районе Сан-Франциско. Кай Джин (Ико Ювайс) — последний из клана «Убийцы Ву», на чью долю выпала миссия объединить силы древних преступных триад и восстановить равновесие сил.

Уинник сыграет копа под прикрытием Кристину Гэвин, оказавшуюся в центре войны преступных группировок. Флэнагану достался персонаж по имени Алек Маккалоу — босс международной криминальный группировки, проявляющий таинственный интерес к Чайна-тауну. Тан перевоплотится в Лю Ксин Ли, лидера банды угонщиков автомобилей, работающих на триаду. Ма сыграет мистера Янга — бакалейщика из Чайна-тауна и наставника главного героя.

Ювайс ко всему прочему продюсирует проект, курирует работу каскадёров, отвечает за постановку и хореографию боевых сцен. Шоураннер проекта Джон Вёрф («Ад на колёсах») займётся сценарием. Первые два эпизода снимет Стивен Фанг («В пустыне смерти»), а остальные восемь — Тони Крантц. Производством заведует Nomadic Pictures («Фарго»). Съёмки стартуют 8 августа.