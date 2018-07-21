Супергеройская подростковая мелодрама с важным социальным посылом просто не имеет права исчезнуть из эфира. Именно так рассудили товарищи из Freeform и объявили о продлении «Плаща и Кинжала» на второй сезон. Душещипательная история вернётся на экраны следующей весной.

Тайрон Джонсон (Обри Джозеф) и Тэнди Боуэн (Оливия Холт) — подростки, хранящие общий секрет, о котором до повторной встречи друг с другом даже не подозревали. Оба владеют суперсилами. Тайрон связан с миром Тёмной энергии, умеет телепортироваться, перемещать предметы и людей, поглощать чужие жизненные силы. Тэнди способна силой мысли создавать кинжалы света, которые могут убивать и исцелять. Главные герои влюбляются друг в друга, однако их чувства делают мир вокруг ещё более опасным.

Шоураннером экранизации марвеловского комикса выступает Джо Покаски («Сорвиголова»), который также значится исполнительным продюсером проекта наряду с Джефом Лоэбом. Производство контролируют Marvel Television и ABC Signature Studios.