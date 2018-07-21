«Благие знамения» — ролик о создании

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На Comic-Con команда «Благих знамений» порадовала публику первым видеороликом, посвящённым грядущему шестисерийному проекту. Правда, это пока не трейлер и даже не тизер, а ролик о создании мини-сериала — c набором концепт-артов и ремарками актёров.

Экранизация одноимённого романа в жанре юмористического фэнтези за авторством Терри Пратчетта и Нила Геймана рассказывает, как демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафель (Майкл Шин) берутся остановить грядущий конец света, потому что не желают покидать облюбованную Землю.

В сериале от BBC Two и Amazon снимаются Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин, Миранда Ричардсон, Джек Уайтхол, Мирей Инос, Ник Офферман и другие. А ещё во время проведения панели объявили, что Бог в постановке заговорит голосом Фрэнсис Макдорман («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта числится Нил Гейман. Производственный процесс в разгаре, а курируют его BBC Studios, Narrativia и The Black Corporation. Премьера запланирована на следующий год.