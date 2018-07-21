 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости аниме — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю Кевин Смит питчит зрителям свою аптечную комедию на новой онлайн-платформе Rivit TV Танабата Харухи Судзумии «Проза бродячих псов. Фильм» выйдет в российский прокат
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Благие знамения» — ролик о создании

На Comic-Con команда «Благих знамений» порадовала публику первым видеороликом, посвящённым грядущему шестисерийному проекту. Правда, это пока не трейлер и даже не тизер, а ролик о создании мини-сериала — c набором концепт-артов и ремарками актёров.

Экранизация одноимённого романа в жанре юмористического фэнтези за авторством Терри Пратчетта и Нила Геймана рассказывает, как демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафель (Майкл Шин) берутся остановить грядущий конец света, потому что не желают покидать облюбованную Землю.

В сериале от BBC Two и Amazon снимаются Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин, Миранда Ричардсон, Джек Уайтхол, Мирей Инос, Ник Офферман и другие. А ещё во время проведения панели объявили, что Бог в постановке заговорит голосом Фрэнсис Макдорман («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта числится Нил Гейман. Производственный процесс в разгаре, а курируют его BBC Studios, Narrativia и The Black Corporation. Премьера запланирована на следующий год.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Благие знамения
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Майкл Шин и Дэвид Теннант получили главные роли в «Благих знамениях»
 
«Благие знамения» — промо-фото
 
Адриа Архона получила роль в «Благих знамениях»

Тоже интересно

 
Кино «Валериан и город тысячи планет» — второй трейлер
 
Кино Подкаст на колёсах. «Доктор Стрэндж»
 
Кино Вышел тизер продолжения «На игле»
 
Кино Начались съёмки фильма про трансформера Бамблби
 
Кино «Гранитная гора» — трейлер
 
Телеовощи. Выпуск 88: Кричать в граммофон
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Life is Strange - официальный комикс по игре обзавелся релизным окном, опубликован постерWiLD - эксклюзив для PlayStation 4 от Мишеля Анселя жив, студия нанимает новых сотрудниковValve забанила рекордное количество пользователейSoulCalibur VI - Вольдо, Талим, Йошимитсу и Гро в новых геймплейных демонстрацияхSpyro: Reignited Trilogy обзавелся свежей геймплейной демонстрацией
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика