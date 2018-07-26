Съёмки приквела «Игры престолов» начнутся в следующем году

В ходе традиционного летнего пресс-тура TCA программный директор HBO Кейси Блойс не только сообщил, что финальный сезон «Игры престолов» стартует на HBO в первой половине следующего года, но и поделился некоторыми деталями в отношении пилота всё ещё безымянного приквела, съёмки коего кабельный канал одобрил в начале лета.

Блойс похвалил сценарий эпизода, вышедший из-под пера шоураннера проекта Джейн Голдман («Звёздная пыль», «Kingsman: Секретная служба»), а также рассказал, что сериал ансамблевый и полон сильных женских (и не только) персонажей:

Джейн — исключительно хороший писатель, и мы не хотели ограничивать её работой лишь над центральными героинями. В пилотном эпизоде полным-полно очень сложных главных героев — и мужчин, и женщин.

Предыстория, события которой разворачиваются за несколько тысяч лет до происходящего в основном сериале, является хроникой упадка — сменой золотого Века Героев временами ужаса и тьмы. Это подлинная история Вестероса с его кошмарными тайнами, истиной о происхождении белых ходоков, секретами Востока и легендами о Старках.

Голдман и помогавший со сценарием Мартин входят в команду исполнительных продюсеров наравне с Винсом Джерардисом и Дэниелом Зелманом («Схватка»). Сейчас решается вопрос с кандидатурой кастинг-директора и ведутся поиски режиссёра, а съёмки начнутся в начале следующего года. Циркулировавшие ранее слухи об октябрьском старте в Белфасте Блойс опроверг.