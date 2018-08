HBO и Стивен Моффат работают над сериалом «Жена путешественника во времени»

Стивен Моффат («Шерлок»), который вроде бы должен заниматься своим новым телепроектом о Дракуле, работал над сценарием по роману Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени». В жестокой схватке с конкурентами проект выцарапал себе кабельный канал HBO и заказал съёмки сериала в обход пилотной стадии.

Многосерийная драма расскажет о необычной истории любви художницы Клэр и библиотекаря Генри, чья супружеская жизнь осложняется крайне редкой проблемой — спонтанными путешествиями мужа во времени. В 2009 году на большие экраны вышла одноимённая полнометражная экранизация романа с Эриком Баной и Рэйчел Макадамс.

Моффат признался, что давно знаком с литературным первоисточником:

«Жену путешественника во времени» Одри Ниффенеггер я прочел много лет назад и просто влюбился в эту историю. Вообще-то, сценарий эпизода The Girl In The Fireplace из «Доктора Кто» является прямой отсылкой к роману. В ответ в своей следующей книге Одри заставила одного из персонажей смотреть этот самый эпизод. И вот, спустя годы моя мечта адаптировать роман сбылась. Дивный новый мир телевидения дозрел до необходимой глубины и сложности истории в духе «жили они долго и счастливо», но с довольно запутанной хронологией.