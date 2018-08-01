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Первоисточник: rns.online Прямая ссылка на новость:
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«Союзмультфильм» и Эдуард Успенский договорились насчёт нового «Простоквашино»

Черепахи-мутанты, ведьмы, истребительницы вампиров… Создатели этих персонажей уже так свыклись с эпидемией сиквелов-ремейков-ребутов, что даже не ойкают от очередных переосмыслений и перекрашиваний — а самые толерантные вдобавок способны непринуждённо улыбаться уголками рта. Но то на Западе. В наших палестинах ещё случаются неприкрытые возмущения. Так, в ноябре 2017-го Эдуард Успенский пожаловался аж президенту — опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, где в числе прочего писал:

Признаюсь, на этот раз новому руководству очередного «Союзмультфильма» удалось удивить даже меня. Потому что они намеревались экранизировать истории про «деревню Простоквашино Эдуарда Успенского» без какого-либо согласия со стороны этого самого Эдуарда Успенского.

В апреле вышла первая серия нового «Простоквашино» — и писатель разгневался ещё сильнее, пригрозил обратиться в суд, попытался усовестить актёров озвучания. Причём Успенского расстроило не только нарушение авторских прав, но и сценарий, щеголяющий перлами типа «хипстер амбарный».

Но чу, что это? Уж не улыбка ли на западный манер? Юридический конфликт исчерпан: Успенский и «Союзмультфильм» только что заключили сделку на право использования оригинальных сценариев советских мультфильмов о Простоквашино и вдобавок на 10 литературных историй, которые не были экранизированы прежде. Лицензия является исключительной, то есть Успенский теперь никому ничего «простоквашинского» отдавать не сможет, все переговоры будут вестись с «Союзмультфильмом». Сумма авторских отчислений за старое и новое «Простоквашино» должна составить около 9 млн рублей.

История анимационного «Простоквашино» началась 40 лет назад — в 1978 году, когда вышел мультфильм «Трое из Простоквашино». За ним последовали «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). До недавнего времени у героев была постоянная прописка разве что в молочном отделе супермаркета — но теперь они будут часто мелькать и на экранах: «Союзмультфильм» замахнулся аж на сериал, обещает 30 ежемесячных эпизодов по 6,5 минут. Фокус будет смещаться то на одного персонажа, то на другого: в первой серии младшая сестра Дяди Фёдора ловит зверя-вредителя, в четвёртой кот Матроскин комплексует из-за своей полноты и садится на диету…

…да, вы не ослышались: персонажей стало больше, они теперь живут в современности и решают современные проблемы. Новички — та самая сестра Вера Павловна и неведома зверушка Тама-Тама. Ещё в сюжет вклинились интернет, блоги, селфи-палка. Старое «Простоквашино» на десятилетия опережало мейнстрим (см. пса Шарика с его кедами и фотоохотой), а новое пыхтит и краснеет в попытках догнать оный.

А я всё чаще замечаю, что меня как будто кто-то… подменил.

Кот Матроскин, «Зима в Простоквашино»

Самая понятная (не путать с приятной) перемена — новые актёры озвучания. Дядю Фёдора озвучивает Алексей Онежен, Матроскину одолжил свой голос Антон Табаков (хотя изначально планировалось пригласить Михаила Ефремова), за Шарика говорит Игорь Сукачёв, почтальона Печкина озвучивает Иван Охлобыстин, а маму и папу Дяди Фёдора — Юлия Меньшова и Андрей Тенетко соответственно.

«Союзмультфильм» старается быть в тренде не только по сценарию, но и по стратегии распространения. Первые серии вышли в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и на платформе сайта «Кино Mail.Ru», затем они перебрались на YouTube-канал студии, а в конце года их планируется пристроить на ТВ.

На данный момент готово четыре серии (пятая подоспеет 10 августа), смотрите на свой страх и риск:

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