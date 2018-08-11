Телеовощи. Выпуск 243: Минимум дуристики

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:37 —
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|01:23 —
|Новости
|41:44 —
|«Ложа 49» — 1x01 (премьера)
|51:25 —
|«Кондор» — 1x08
|01:01:14 —
|«Форс-мажоры» — 8x04
|01:08:20 —
|«В безопасности» — 1x08 (финал сезона)
|01:14:40 —
|«Методом проб и ошибок» — 2x04
|01:18:40 —
|«Паранормальный Веллингтон» — 1x05
|01:23:28 —
|«Майя» — 1x10
|01:31:50 —
|«Супергёрл» — 3x16 (впечатления Юрия)
|01:36:40 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x29 (впечатления Льва)
|01:45:20 —
|«Звёздный путь» — 2x06 (впечатления Юрия)
|01:54:32 —
|«Вероника Марс» — 2x09 (впечатления Михаила)
|02:01:37 —
|Благодарим наших спонсоров
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