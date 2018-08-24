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ABC готовит ремейк ситкома «Моя жена меня приворожила» про межрасовый брак

За последние семь лет классический ситком «Моя жена меня приворожила» пытались возродить дважды. Сперва к проекту подступался канал CBS, после — NBC, но ничего не вышло. А всё потому что никому уже не интересно смотреть комедию о скучной белой семье с женой-ведьмой. Но наконец за дело берутся родной канал сериала и автор семейной комедии «Черноватый» Кения Баррис. Он-то и предложил ABC новую концепцию, обрекающую долгожданный ремейк на успех.

Ситком «Моя жена меня приворожила» выходил на ABC с 1964-го по 1972 год и рассказывал о жизни экзотической супружеской пары Стивенсов, где жена — самая настоящая ведьма, а муж обычный американец.

Перезапуск заиграет новыми красками. В центре истории — афроамериканка Саманта, мать-одиночка, трудоголик и ведьма (по призванию, не по характеру). Вскорости она выходит замуж за Даррена — простого белого смертного, к тому же бездельника. Супруги пытаются преодолеть все трудности брака, а главная героиня понимает, что даже обладая магией в буквальном смысле, темнокожая женщина по-прежнему куда менее влиятельна, чем высокий белый мужчина с роскошной шевелюрой.

Со сценарием Баррису поможет коллега по «Черноватому» Ямара Тейлор; оба значатся исполнительными продюсерами наряду с Джоном Дэвисом и Джоном Фоксом. За производство отвечают ABC Studios, Sony Pictures TV и Davis Entertainment.

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Моя жена меня приворожила
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