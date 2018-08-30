Промо-арт сериала «Титаны» и дата запуска DC Universe

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис DC Universe опубликовал подборку промо-арта выходящих 12 октября «Титанов». Первый сезон фантастического боевика насчитывает 12 эпизодов, которые будут выходить по традиционной схеме: по серии в неделю.

Сама же стриминговая платформа заработает 15 сентября. Клиенты могут оформить месячную подписку стоимостью $ 7,99 или годовую, которая обойдётся в $ 74,99. За эти деньги пользователи DC Universe получают доступ ко всевозможному интерактиву, свежим игровым и анимационным сериалам, классическим полнометражным и многосерийным постановкам, веб-комиксам, новостям, DC-энциклопедии и рекламной продукции.