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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:
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Промо-арт сериала «Титаны» и дата запуска DC Universe

Потоковый сервис DC Universe опубликовал подборку промо-арта выходящих 12 октября «Титанов». Первый сезон фантастического боевика насчитывает 12 эпизодов, которые будут выходить по традиционной схеме: по серии в неделю.

Сама же стриминговая платформа заработает 15 сентября. Клиенты могут оформить месячную подписку стоимостью $ 7,99 или годовую, которая обойдётся в $ 74,99. За эти деньги пользователи DC Universe получают доступ ко всевозможному интерактиву, свежим игровым и анимационным сериалам, классическим полнометражным и многосерийным постановкам, веб-комиксам, новостям, DC-энциклопедии и рекламной продукции.

4
Промо-арт сериала «Титаны»
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