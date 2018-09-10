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Первоисточник: www.denofgeek.com Прямая ссылка на новость:
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Соавтор комикса-первоисточника одобряет «Хранителей» Дэймона Линделофа

В отличие от зрителей, с небезосновательными опасениями ждущих премьеры телевизионных «Хранителей», соавтор одноимённого комикса-первоисточника Дэйв Гиббонс относится к проекту с большим энтузиазмом.

Как известно, сериал Дэймона Линделофа («Оставленные») является непрямым сиквелом оригинального сюжета с новыми персонажами. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и отталкиваются от произошедшего в культовом графическом романе.

В интервью изданию EW Гиббонс рассказал о своём отношении к проекту:

Знаю я не то чтобы много. Беседовал с Дэймоном и читал сценарий пилота. Не думаю, что вправе много рассуждать об этом, но скажу одно: его видение истории на редкость освежающее и неожиданное. Думаю, на выходе получится совсем не то, чего все ожидают. Это уж точно не то, чего ожидал я. Совершенно новый подход. Жду не дождусь увидеть всё это на экране.

Фактически Гиббонс благословил грядущую многосерийную постановку:

Вообще я всячески сопротивлялся различным приквелам и сиквелам, но создаваемое Дэймоном даже близко не относится ни к тому, ни к другому. Оставаясь безусловно верным созданному Аланом Муром и мной комиксу, он не идёт по протоптанной дорожке, не занимается переосмыслением, а подходит к исходному материалу с совершенно неожиданной стороны.

В августе HBO официально заказал съёмки полного первого сезона, а премьеру сериала, горячо одобренного одним из создателей комикса, ожидаем в следующем году.

В актёрском составе значатся Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Эндрю Ховард, Том Мисон и другие. Пилотный эпизод сняла Николь Кэссел («Мир Дикого Запада») по сценарию Линделофа; оба состоят в команде исполнительных продюсеров. Производством заведуют Warner Bros. Television и White Rabbit.

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Темы
 
Хранители
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