В третьем сезоне «Сорвиголовы» будет своя коридорная драка

Исполнитель титульной роли в «Сорвиголове» Чарли Кокс дразнится экшен-сценой в третьем сезоне, которая воздаст должное самой зрелищной потасовке первого сезона. Пожалуй, всем и без разъяснений понятно, о какой именно схватке идёт речь. Нам посулили свежую вариацию знаменитой коридорной драки, которая стала своеобразной визитной карточкой сериала, во многом задав тон всему повествованию.

В беседе с Yahoo Movies UK актёр, играющий Мэтта Мёрдока, сообщил:

Я невероятно рад, что в третьем сезоне у нас есть боевая сцена, которая служит оммажем той самой коридорной сцене из первого сезона. Жду не дождусь, когда поклонники её увидят.

К сожалению, никаких подробностей Сорвиголова раскрывать не стал. Но, похоже, долго томиться в неведении зрители не будут — продолжение истории о Дьяволе из Адской кухни выйдет на Netflix до конца этого года. Третий сезон, возглавляемый Эриком Олесоном («Человек в высоком замке»), вдохновлён мрачной сюжетной аркой из комиксов под названием Born Again.

В продолжении снимаются Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Винсент Д’Онофрио, Уилсон Бетел, Джоанн Уолли и другие. Исполнительными продюсерами наравне с Олесоном выступают Дрю Годдард, Джеф Лоэб и Джим Чори. Производство на контроле у Marvel TV и ABC Studios.