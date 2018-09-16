Звезда «Мира Дикого Запада» Джеймс Марсден перебрался с HBO на Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Джеймс Марсден, чьё доброе здравие в «Мире Дикого Запада» под большим вопросом (как минимум для зрителей), предусмотрительно обзавёлся новым проектом. Актёр сыграет одну из главных ролей в чёрной комедии Netflix «Мёртв для меня» от Уилла Феррела и Адама Маккея.

Компанию ему составят Кристина Эпплгейт («Всю ночь напролёт»), Линда Карделлини («Родословная») и Эдвард Эснер («Кобра Кай»).

Сериал поведает о крепкой дружбе свежеовдовевшей и всё ещё скорбящей Джен (Эпплгейт) — девушки с весьма специфическим чувством юмора и явными проблемами с управлением гневом, и свободолюбивой Джуди (Карделлини), скрывающей страшную тайну. Марсдену досталась роль любовного интереса Джуди, а Эснер сыграет постояльца дома престарелых, где та работает.

Шоураннер и сценарист проекта Лиз Фельдман («Две девицы на мели»). В исполнительных продюсерах помимо Феррела, Маккея и Фельдман значатся Эпплгейт, Карделлини и Джессика Элбаум. Производство контролируют Gloria Sanchez Prods. and CBS TV Studios.

Съёмки 10-серийного первого сезона начнутся этой осенью в Лос-Анджелесе.