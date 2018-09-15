Телеовощи. Выпуск 248: Уроки взаимодействия с женщинами

-
- 2
- 394
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $590 из $600
Ближайшая цель: Выпуски с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:33 —
|Новости
|34:21 —
|Отвечаем на вопросы
|58:16 —
|«Железный кулак» — 2x01 (премьера сезона)
|01:09:33 —
|«Нетипичный» — 2x01 (премьера сезона)
|01:16:50 —
|«Рел» — 1x01 (премьера)
|01:19:28 —
|«Шучу» — 1x01—02 (премьера)
|01:28:34 —
|«Ты» — 1x01 (премьера)
|01:51:22 —
|«Игроки» — 4x05
|01:53:56 —
|«Телохранитель» — 1x03—04
|02:05:47 —
|«Судная ночь» — 1x02
|02:14:32 —
|«Джек Райан» — 1x02
|02:22:39 —
|«Достать коротышку» — 2x05
|02:34:11 —
|«Гостья из будущего» — 1x03
|02:50:52 —
|«Супергёрл» — 3x19 (впечатления Юрия)
|02:56:34 —
|«Звёздный путь» — 2x09 (впечатления Юрия)
|03:08:44 —
|«Место встречи изменить нельзя» — 1х05 (впечатления Ларисы)
|03:28:38 —
|«Вероника Марс» — 2x14 (впечатления Михаила)
|03:36:20 —
|«Полиция Парадайз» — 1x07—10 (впечатления Льва)
|03:42:16 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание