«Стэн против сил зла» — трейлер третьего сезона с Comic Con

Кабельный канал IFC выпустил для нью-йоркского «Комик-Кона» специальный трейлер третьего сезона «Стэна против сил зла». Комедийный ужастик вернётся на телеэкраны 31 октября. Вечер Хэллоуина — лучше даты для творящегося на экране сумасшествия не придумаешь.

Бывшего шерифа Стэнли Миллера (Джон К. Макгинли) уволили из местной полиции из-за возмутительной выходки на похоронах его супруги. Но после того как новому шерифу Иви Баррет (Джанет Вэрни) удаётся доказать цинику и скептику Миллеру, что их городок осадили демоны, бывший и действующий служители закона объединяются для борьбы с ними. Выясняется, что над несчастным местечком нависло древнее проклятие, из-за которого там и появляется нечистая сила всевозможных форм и обличий.

Создателем и сценаристом выступает Дэна Гулд («Симпсоны»). Вдвоём с Томом Лассалли («Кремниевая долина») они числятся исполнительными продюсерами сериала.