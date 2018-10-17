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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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NBC готовит спин-офф сериала «Гримм» с центральным женским персонажем

Телеканал NBC пусть и закрыл сериал «Гримм», но покидать его вселенную, видимо, не собирается. В разработку уходит многосерийный спин-офф шестисезонного мистического процедурала. Названия у него пока нет, зато уже известно, что главная роль в истории отведена женскому персонажу.

Вменяемый синопсис тоже отсутствует. Известно лишь, что в центре новых таинственных происшествий окажется девушка-гримм, состоящая в тайном братстве, охраняющем человечество от сверхъестественных опасностей. Ожидается, что наряду с новыми героями в спин-оффе периодически будут мелькать персонажи из оригинального сериала.

За сценарий отвечает соавтор на днях закрытого «Железного кулака» Мелисса Гленн; она также входит в команду исполнительных продюсеров вместе с Шоном Хейсом и Тоддом Миллинером. Производством займутся работавшие над «Гриммом» студии Universal TV и Hazy Mills Prods.

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Темы
 
Гримм
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