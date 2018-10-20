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«Чёрный понедельник» — трейлер биржевой комедии с Доном Чидлом

Кабельный канал Showtime выкатил полноценный трейлер 10-серийной комедии «Чёрный понедельник». А ещё у сериала появилась дата выхода — премьера состоится 20 января.

Сериал повествует о событиях накануне печально известного «чёрного понедельника» 19 октября 1987 года — крупнейшего в истории США обвала фондового рынка. История раскроет имена тех, кто виноват в разразившейся катастрофе. Это рассказ о неудачниках, крайне неосмотрительно приглашённых в элитный клуб Уолл-стрит и умудрившихся превратить в руины мировую финансовую систему.

В сериале снимаются Дон Чидл, Эндрю Рэннеллс, Реджина Холл, Пол Шир, Яссер Лестер, Майкл Джеймс Скотт, Юджин Кордеро и другие.

Первый эпизод сняли Сет Роген и Эван Голдберг по сценарию шоураннеров проекта Дэвида Каспе («Счастливый конец») и Джордана Кэхэна («Девушка моего лучшего друга»). Все четверо выступают исполнительными продюсерами сериала. Производством заведует Sony Pictures TV Studios

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