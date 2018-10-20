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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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«Волшебники» — тизер четвёртого сезона

Кабельный канал Syfy опубликовал тизер четвёртого сезона «Волшебников». Сериал вернётся на телеэкраны 23 января.

Тёмное фэнтези по одноимённой книжной трилогии Льва Гроссмана рассказывает о приключениях студентов магического колледжа из Нью-Йорка, чьи жизни и судьбы связаны с волшебной страной Филлори. В 13-серийном продолжении лишённым памяти и не подозревающим о своих способностях главным героям предстоит попотеть, чтобы вернуть себе магические силы, воспоминания и своих друзей.

В сериале снимаются Джейсон Ральф, Стелла Маив, Оливия Тейлор Дадли, Арджун Гупта, Хейл Эйплмен, Саммер Бишил и другие.

За сценарий по-прежнему отвечают Сэра Гэмбл и Джон Макнамара. Оба входят в команду исполнительных продюсеров наравне с Крисом Фишером, Генри Алонсо Майерсом («Чак»), Майклом Лондоном («Снегопад») и Джанис Уильямс. Производство контролируют Groundswell Productions и Universal Cable Productions.

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