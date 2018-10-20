«Волшебники» — тизер четвёртого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Syfy опубликовал тизер четвёртого сезона «Волшебников». Сериал вернётся на телеэкраны 23 января.

Тёмное фэнтези по одноимённой книжной трилогии Льва Гроссмана рассказывает о приключениях студентов магического колледжа из Нью-Йорка, чьи жизни и судьбы связаны с волшебной страной Филлори. В 13-серийном продолжении лишённым памяти и не подозревающим о своих способностях главным героям предстоит попотеть, чтобы вернуть себе магические силы, воспоминания и своих друзей.

В сериале снимаются Джейсон Ральф, Стелла Маив, Оливия Тейлор Дадли, Арджун Гупта, Хейл Эйплмен, Саммер Бишил и другие.

За сценарий по-прежнему отвечают Сэра Гэмбл и Джон Макнамара. Оба входят в команду исполнительных продюсеров наравне с Крисом Фишером, Генри Алонсо Майерсом («Чак»), Майклом Лондоном («Снегопад») и Джанис Уильямс. Производство контролируют Groundswell Productions и Universal Cable Productions.