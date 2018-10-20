Марвеловский сериал «Люк Кейдж» тоже отменён потоковым сервисом Netflix

«Железному кулаку» точно не будет одиноко. Потоковый сервис Netflix отменяет и «Люка Кейджа» тоже. Никакого третьего сезона для героя Гарлема. Откровенно говоря, очень неожиданное решение, ведь никто и никогда не жаловался на чернокожего супергероя.

Marvel Television и Netflix, разумеется, на прощание сказали, как всё было здорово, и они безгранично благодарны щоураннеру, сценаристам, актёрам, съёмочной группе и фанатам.

По информации Deadline, верхушка Netflix на самом деле не была впечатлена сценариями развития сюжета на третий сезон сериала. Да, опять творческие разногласия и какие-то личные тёрки. Но в таких случаях обычно ищут нового рулевого и авторов, точно не отменяют сериал. Но потоковым воротилам, естественно, виднее.

Теперь у Netflix есть три маврвеловских шоу: «Сорвиголова», «Джессика Джонс» и «Каратель». Стало даже как-то страшно за их судьбу.