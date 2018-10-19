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«Последнее королевство» — тизер третьего сезона

Первая официальная весточка о третьем сезоне «Последнего королевства» — опубликованный потоковым сервисом Netflix тизер продолжения средневековой приключенческой драмы. Увы, пока без даты выхода, но и на том спасибо.

События сериала по книжной серии Бернарда Корнуэлла «Саксонские хроники» разворачиваются во времена правления Альфреда Великого (Дэвид Доусон), отвоевавшего английские земли у захвативших их датских викингов. Главный герой — Утред (Александр Дреймон), похищенный данами потомок благородного саксонского рода, оказавшийся в гуще решающих сражений за судьбу древней Британии.

Адаптацией литературного первоисточника занимается Стивен Батчард. Исполнительными продюсерами выступают Гарет Ним («Пустая корона»), Найджел Мэрчент и Элизабет Килгаррифф («Лютер»). Производство курируют Netflix и студия Carnival Films («Аббатство Даунтон»).

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