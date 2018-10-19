«Грязный Джон» — трейлер мини-сериала с Эриком Баной и Конни Бриттон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Мини-сериал «Грязный Джон» с Эриком Баной и Конни Бриттон обзавёлся официальным трейлером и датой выхода. Остросюжетная драма стартует на канале Bravo 25 ноября.

Основой послужил цикл статей и одноимённый подкаст репортёра Los Angeles Times Кристофера Гоффарда. В центре истории — Дебра Ньюэлл (Бриттон), попавшая в сети Джона Михана (Бана), опасного обольстителя с тёмным прошлым. Романтическое увлечение, начавшееся со знакомства в сети, стремительно перерастает в брак, который постепенно отравляется тайнами, ложью и манипулированием.

В актёрский состав также вошли Джулия Гарнер, Джуно Темпл, Джин Смарт, Кевин Зегерс, Кейко Аджена, Джон Карна, Спрэг Грэйден и Клифф Чемберлен.

Первые четыре эпизода снял Джеффри Рейнер («Фарго»). Сценарий написала Александра Каннингэм («Отчаянные домохозяйки»); она же состоит в команде исполнительных продюсеров вместе с Баной, Бриттон, Ричардом Саклом, Чарльзом Ровеном и другими. Производство на контроле у Universal Cable Productions, Los Angeles Times Studios и Atlas Entertainment.