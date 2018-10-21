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Новые сериалы 22–28 октября

Неделя порадует многообещающими премьерами и долгожданным возвращением. BBC One представит первый эпизод шпионской драмы «Маленькая барабанщица», канал Paramount всё-таки выпустит в эфир свой скандальный комедийный триллер «Смертельное влечение», а Netflix покажет зрителям первый сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» и второй сезон анимационного фэнтези Castlevania.

Понедельник, 22 октября

 
Сезон4
The CW
Легенды завтрашнего дня DC's Legends of Tomorrow

боевик, приключения, научная фантастика

В ролях Артур Дарвилл, Виктор Гарбер, Сиара Рене, Кейти Лотц, Брэндон Рут, Робби Амелл

Создатель Грег Берланти, Эндрю Крайсберг, Марк Гуггенхайм

Путешественник во времени и пространстве Рип Хантер объединяет в одну команду героев и злодеев, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, которая угрожает не только Земле и всем на ней живущим, но и самому времени.

Видео

Вторник, 23 октября

 
Сезон2
TBS
Гостевая книга The Guest Book

комедия

В ролях Карли Джибсон, Лу Уилсон, Чарльз Робинсон, Гаррет Диллахант, Дэнни Пуди, Мелани Мосли

Создатель Грегори Томас Гарсиа

В основу легли выдуманные истории, которые Гарсиа записывал в гостевых книгах арендуемых им домов, чтобы напугать следующих арендаторов. В центре сюжета — посетители дома отдыха одного курортного городка в горах.

Видео

Среда, 24 октября

 
Конец сезона2
AT&T Audience
Мистер Мерседес Mr. Mercedes

детектив, триллер

В ролях Брендан Глисон, Гарри Тредэвэй, Келли Линч, Энн-Маргрет, Мэри-Луиз Паркер

Создатель Дэвид Э. Келли

Второй сезон детективного триллера завершится десятым эпизодом под названием Fade to Blue. Кабельный канал Audience пока не сообщал, как собирается поступить с сериалом дальше.

Видео

Четверг, 25 октября

 
Премьера+
The CW
Наследие Legacies

драма, мистика

В ролях Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон Алекс Смит

Создатель Джули Плек

Подростковая мистическая драма повествует о выпускниках школы Аларика Зальцмана и Кэролайн Форбс для детей со сверхспособностями — вампиров, оборотней и ведьм.

Видео

 
Премьера+
Paramount Network
Смертельное влечение Heathers

комедия, триллер

В ролях Джеймс Скалли, Грейс Виктория Кокс, Мелани Филд, Брендан Скэннелл, Жасмин Мэтьюз, Дрю Дродж

Создатель Джейсон Микаллеф

Сериал-антология о мстительных школьниках, основанный на одноимённой полнометражной культовой чёрной комедии 1989 года.

Видео

Пятница, 26 октября

 
Премьера+
Netflix
Леденящие душу приключения Сабрины The Chilling Adventures Of Sabrina

ужасы, мистика

В ролях Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто

Создатель Роберто Агирре-Сакаса

Сабрина попытается примириться со своей двойственной натурой — наполовину ведьмой, наполовину смертной, одновременно противостоя злым силам, угрожающим ей самой, её семье и, как водится, всему миру.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Castlevania Castlevania

анимационный, фэнтези

В ролях Ричард Армитедж, Грэм Мактавиш, Джеймс Кэллис, Эмили Суоллоу, Алехандра Рейносо, Мэтт Фрюэр

Создатель Уоррен Эллис

Действие берёт начало в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.

Видео

 
Сезон2
NBC
Миднайт, Техас Midnight, Texas

драма, мистика, триллер

В ролях Франсуа Арно, Дилан Брюс, Сара Рамос, Ариэль Кеббел, Питер Менса, Париса Фитц-Хенли

Создатель Моника Овусу-Брин, Эрик С. Чармело, Николь Снайдер

События мистической драмы разворачиваются в маленьком техасском городке Миднайт, где обычный мир сталкивается с миром сверхъестественного и эта гремучая смесь превращает обычное с виду провинциальное местечко в полное тёмных секретов обиталище крайне загадочных личностей.

Видео

 
Сезон4
Syfy
Нулевой канал Channel Zero

ужасы, мистика

В ролях Фиона Шоу, Луиза Д'Оливейра, Натали Браун, Пол Шнайдер, Шон Бенсон

Создатель Ник Антоска

Каждый сезон хоррор-антологии сфокусирован на отдельной страшной истории. Четвёртый сезон повествует о молодой семейной паре, обнаружившей в подвале собственного дома таинственную дверь. Таящиеся за ней секреты, примешавшись к тайнам, которые супруги скрывают друг от друга, грозят не только семейному счастью главных героев, но и их жизням.

Видео

Воскресенье, 28 октября

 
Премьера+
AMC, BBC
Маленькая барабанщица The Little Drummer Girl

драма

В ролях Флоренс Пью, Александр Скарсгард, Майкл Шеннон, Майкл Мошонов, Симона Браун, Клэл Холман

Создатель Майкл Лессли, Клэр Уилсон

Действие шпионского триллера разворачивается в конце 1970-х годов. На отдыхе в Греции молодая, талантливая актриса Чарли знакомится с таинственным джентльменом; но очень скоро выясняется, что его намерения далеки от романтических. Беккер — офицер израильской разведки, который на пару с коллегой Куртцем втягивает девушку в жестокую борьбу западных спецслужб с терроризмом в Европе и на Ближнем Востоке.

Видео

 
Сезон6
Showtime
Рэй Донован Ray Donovan

драма, криминал, детектив

В ролях Лив Шрайбер, Пола Малкомсон, Джон Войт, Эдди Марсан, Питер Джейкобсон, Эллиотт Гулд

Создатель Энн Бидерман

Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Рэй Донован — довольно необычный специалист, зарабатывающий на жизнь тем, что в обход всяких законов помогает богатым и знаменитым клиентам решать возникающие у них проблемы разной степени тяжести. Однако и у самого Рэя проблем в жизни хоть отбавляй, и разбираться с ними ему зачастую приходится своими силами.

Видео

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