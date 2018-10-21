Новые сериалы 22–28 октября

Неделя порадует многообещающими премьерами и долгожданным возвращением. BBC One представит первый эпизод шпионской драмы «Маленькая барабанщица», канал Paramount всё-таки выпустит в эфир свой скандальный комедийный триллер «Смертельное влечение», а Netflix покажет зрителям первый сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» и второй сезон анимационного фэнтези Castlevania.
Понедельник, 22 октября
боевик, приключения, научная фантастика
В ролях Артур Дарвилл, Виктор Гарбер, Сиара Рене, Кейти Лотц, Брэндон Рут, Робби Амелл
Создатель Грег Берланти, Эндрю Крайсберг, Марк Гуггенхайм
Путешественник во времени и пространстве Рип Хантер объединяет в одну команду героев и злодеев, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, которая угрожает не только Земле и всем на ней живущим, но и самому времени.
Вторник, 23 октября
комедия
В ролях Карли Джибсон, Лу Уилсон, Чарльз Робинсон, Гаррет Диллахант, Дэнни Пуди, Мелани Мосли
Создатель Грегори Томас Гарсиа
В основу легли выдуманные истории, которые Гарсиа записывал в гостевых книгах арендуемых им домов, чтобы напугать следующих арендаторов. В центре сюжета — посетители дома отдыха одного курортного городка в горах.
Среда, 24 октября
детектив, триллер
В ролях Брендан Глисон, Гарри Тредэвэй, Келли Линч, Энн-Маргрет, Мэри-Луиз Паркер
Создатель Дэвид Э. Келли
Второй сезон детективного триллера завершится десятым эпизодом под названием Fade to Blue. Кабельный канал Audience пока не сообщал, как собирается поступить с сериалом дальше.
Четверг, 25 октября
драма, мистика
В ролях Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон Алекс Смит
Создатель Джули Плек
Подростковая мистическая драма повествует о выпускниках школы Аларика Зальцмана и Кэролайн Форбс для детей со сверхспособностями — вампиров, оборотней и ведьм.
комедия, триллер
В ролях Джеймс Скалли, Грейс Виктория Кокс, Мелани Филд, Брендан Скэннелл, Жасмин Мэтьюз, Дрю Дродж
Создатель Джейсон Микаллеф
Сериал-антология о мстительных школьниках, основанный на одноимённой полнометражной культовой чёрной комедии 1989 года.
Пятница, 26 октября
ужасы, мистика
В ролях Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто
Создатель Роберто Агирре-Сакаса
Сабрина попытается примириться со своей двойственной натурой — наполовину ведьмой, наполовину смертной, одновременно противостоя злым силам, угрожающим ей самой, её семье и, как водится, всему миру.
анимационный, фэнтези
В ролях Ричард Армитедж, Грэм Мактавиш, Джеймс Кэллис, Эмили Суоллоу, Алехандра Рейносо, Мэтт Фрюэр
Создатель Уоррен Эллис
Действие берёт начало в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.
драма, мистика, триллер
В ролях Франсуа Арно, Дилан Брюс, Сара Рамос, Ариэль Кеббел, Питер Менса, Париса Фитц-Хенли
Создатель Моника Овусу-Брин, Эрик С. Чармело, Николь Снайдер
События мистической драмы разворачиваются в маленьком техасском городке Миднайт, где обычный мир сталкивается с миром сверхъестественного и эта гремучая смесь превращает обычное с виду провинциальное местечко в полное тёмных секретов обиталище крайне загадочных личностей.
ужасы, мистика
В ролях Фиона Шоу, Луиза Д'Оливейра, Натали Браун, Пол Шнайдер, Шон Бенсон
Создатель Ник Антоска
Каждый сезон хоррор-антологии сфокусирован на отдельной страшной истории. Четвёртый сезон повествует о молодой семейной паре, обнаружившей в подвале собственного дома таинственную дверь. Таящиеся за ней секреты, примешавшись к тайнам, которые супруги скрывают друг от друга, грозят не только семейному счастью главных героев, но и их жизням.
Воскресенье, 28 октября
драма
В ролях Флоренс Пью, Александр Скарсгард, Майкл Шеннон, Майкл Мошонов, Симона Браун, Клэл Холман
Создатель Майкл Лессли, Клэр Уилсон
Действие шпионского триллера разворачивается в конце 1970-х годов. На отдыхе в Греции молодая, талантливая актриса Чарли знакомится с таинственным джентльменом; но очень скоро выясняется, что его намерения далеки от романтических. Беккер — офицер израильской разведки, который на пару с коллегой Куртцем втягивает девушку в жестокую борьбу западных спецслужб с терроризмом в Европе и на Ближнем Востоке.
драма, криминал, детектив
В ролях Лив Шрайбер, Пола Малкомсон, Джон Войт, Эдди Марсан, Питер Джейкобсон, Эллиотт Гулд
Создатель Энн Бидерман
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Рэй Донован — довольно необычный специалист, зарабатывающий на жизнь тем, что в обход всяких законов помогает богатым и знаменитым клиентам решать возникающие у них проблемы разной степени тяжести. Однако и у самого Рэя проблем в жизни хоть отбавляй, и разбираться с ними ему зачастую приходится своими силами.