За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В августе кабельный канал USA Network дал добро на съёмки первого сезона шпионского боевика «Тредстоун» по вселенной Джейсона Борна. А на днях кастинг-лист проекта пополнился первыми именами — главные роли в телевизионном спин-оффе сыграют Джереми Ирвин (фильмы «Боевой конь», «Клуб миллиардеров») и Брайан Дж. Смит («Восьмое чувство»).

В центре истории — сверхсекретный проект ЦРУ по выращиванию настоящих машин для убийства. В основе блестящих результатов — задействованный в тренинге протокол поведенческой модификации. Одним из таких агентов-сверхлюдей является и сам Борн. Сериал рассказывает о разбросанных по земному шару «спящих» спецагентах, которые таинственным образом «пробуждаются» для выполнения своей смертельной миссии.

Джереми Ирвину предстоит сыграть Джея Рэндольфа Бентли — шпиона, получившего от ЦРУ задание убрать важную цель, но оказавшегося втянутым в международный заговор. Брайан Дж. Смит перевоплотится в молодого работягу Дага Маккену, чья жизнь навсегда изменится, когда парень узнает всю правду о себе.

Тим Кринг («Герои») пишет сценарий, а Рамин Бахрани снимет первый эпизод. Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Беном Смитом, Джеффри Вайнером, Джастином Леви и Брэдли Томасом. Производством заведует Universal Cable Productions («Мистер Робот», «Волшебники»). Съёмочный процесс стартует в следующем году.