Съёмки шестого сезона «Кремниевой долины» отложены на полгода

Кабельный канал HBO продлил «Кремниевую долину» на шестой сезон ещё в апреле, однако ждать возвращения сериала поклонникам придётся до 2020 года, потому что съёмки продолжения отложены как минимум на шесть месяцев и начнутся не раньше лета. Оказалось, шоураннер проекта Алекс Берг слишком занят работой над вторым сезоном другой комедии HBO — «Барри» с Биллом Хейдером в титульной роли.

«Кремниевая долина» повествует о друзьях и коллегах-айтишниках, обитающих в известной на весь мир цитадели высокотехнологичных стартапов и гениальных идей. Главные герои не один год трудятся над тем, чтобы их разработки наконец получили всеобщее признание и начали приносить им прибыль, но каждый раз что-нибудь да мешает.

В сериале снимаются Томас Миддлдитч, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Зак Вуд, Аманда Крю и Сьюзан Крайер.

Создателями выступают Майк Джадж, Джон Альтшулер и Дэйв Крински; они же входят в команду сценаристов. Исполнительными продюсерами наряду с Джаджем и Бергом числятся Майкл Ротенберг и Том Лассалли.