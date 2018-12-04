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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Бен Мендельсон получил главную роль в экранизации романа Стивена Кинга «Посторонний»

В июне компания Media Rights Capital приобрела права на 10-серийную экранизацию свежего романа Стивена Кинга под названием «Посторонний» (The Outsider). Спустя почти полгода у проекта появился дом и исполнитель главной роли. Сериал взял под крыло кабельный канал HBO, а центрального персонажа сыграет Бен Мендельсон (фильмы «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Первому игроку приготовиться», сериал «Родословная»).

Мистический детективный триллер повествует о Терри Мэйтленде (Бен Мендельсон), вмиг превратившемся в самого обсуждаемого жителя Флинт-Сити. Примерный семьянин, верный муж и отец двух дочерей, учитель английского и тренер местной спортивной команды публично арестован по обвинению в жестоком убийстве 11-летнего мальчика. Невзирая на железное алиби, подкреплённое массой свидетельств, ДНК и отпечатки пальцев Мэйтленда обнаружены на месте преступления.

Сценарий пишет Ричард Прайс («Прослушка», «Однажды ночью»). Первый и второй эпизоды срежиссирует Джейсон Бейтман («Озарк»). Исполнительными продюсерами наряду с Прайсом и Бейтманом числятся Джек Бендер («Мистер Мерседес») и Марти Боуэн. В производстве участвуют Aggregate Films и Temple Hill Entertainment.

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Посторонний
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