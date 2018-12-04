Режиссёр экранизации Halo Руперт Уайатт выбыл из проекта

Экранизация знаменитого игрового франчайза Halo, официально одобренная каналом Showtime этим лето, терпит первые потери ещё до начала съёмок — из проекта из-за конфликта рабочих графиков выбыл режиссёр и исполнительный продюсер Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).

Ситуацию прояснил программный директор кабельного канала Гэри Ливайн:

Адаптация Halo превосходно эволюционирует благодаря роскошным персонажам, захватывающим историям и мощному сценарию. Совершенно очевидно, что требования к производственному процессу этого сериала колоссально высоки, поэтому для достижения нужного результата мы были вынуждены перепланировать съёмочный график с учётом добавленного времени. К сожалению, новое расписание не подходит Руперту [Уайатту], которому мы невероятно благодарны за работу над проектом.

Режиссёр и продюсер подтвердил слова Ливайна, сообщив, что был счастлив поработать с великолепной творческой командой. Уайатт желает создателям всех благ и присоединяется к армии фанатов в ожидании выхода сериала на экраны.

События 10-серийного фантастического боевика развернутся в XXVI веке, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество постепенно проигрывает в неравной борьбе за выживание. Последней надеждой становится программа по созданию сверхлюдей, которые смогут помочь переломить ход войны. Авторы готовят новую масштабную и драматическую историю с должным уважением к канону. Основной персонаж игровой вселенной Мастер Чиф является одним из главных героев сериала.

Шоураннером и сценаристом проекта выступает Кайл Киллен («Пробуждение»); он же входит в команду исполнительных продюсеров наравне со Скоттом Пеннингтоном, Джастином Фолви и Дэррилом Фрэнком. Производство курируют Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV. Съёмки вот-вот начнутся, а премьеру обещают только в 2020 году.