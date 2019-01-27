Новые сериалы 28 января — 3 февраля

Телевизионная неделя крайне небогата на события, однако без премьер не обойдётся. Кабельный канал TNT покажет первый эпизод детективного триллера «Имя мне — ночь» с Крисом Пайном, а на Netflix выйдет первый сезон чёрной комедии «Матрёшка».
Понедельник, 28 января
драма, триллер, детектив
В ролях Крис Пайн, Индиа Айсли, Джефферсон Мейс, Юл Васкес, Джастин Корнвэлл, Дилан Смит
Создатель Сэм Шеридан, Пэтти Дженкинс
Вольная экранизация автобиографии Фауны Ходел расскажет трагическую историю её жизни. Мать бросила новорождённую на попечении уборщицы казино. Пытаясь разузнать о своём прошлом, юная Фауна выходит на след известного голливудского гинеколога Джорджа Ходела, причастного к жестокому убийству актрисы Элизабет Шорт. История о Ходеле успела перечеркнуть карьеру репортёра Джея Синглтери, однако обстоятельства вынуждают папарацци вновь взяться за это дело.
Среда, 30 января
драма, боевик, приключения, исторический
В ролях Трэвис Фиммел, Кэтрин Уинник, Клайв Стэнден, Джессалин Гилсиг, Густаф Скарсгард, Джордж Благден
Создатель Майкл Хёрст
Пятый сезон исторической саги завершится двадцатым эпизодом под названием Ragnarok. В начале января кабельный канал History продлил сериал на финальный шестой сезон.
Пятница, 1 февраля
комедия
В ролях Наташа Лионн, Грета Ли, Юл Васкес, Элизабет Эшли, Чарли Барнетт, Хлоя Севиньи
Создатель Эми Полер, Лесли Хэдланд, Наташа Лионн
Молодая женщина из Нью-Йорка по имени Надя попадает в таинственную временную петлю. Она вынуждена снова и снова отправляться на вечеринку, в финале которой неизменно погибает, а наутро просыпается в своей постели живой и невредимой.