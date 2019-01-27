 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Хаяо Миядзаки работает над ещё одним новым фильмом... но это не точно Задайте вопрос режиссёру фильма «Мирай из будущего» Мамору Хосоде Авторы Destiny покинули спутанные берега издательства Activision «Промар», «Код Гиас», «Академия супергероев» и «Мобильный доспех Gundam» выйдут в российский прокат Новое аниме зимы 2019 года
5
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые сериалы 28 января — 3 февраля

Телевизионная неделя крайне небогата на события, однако без премьер не обойдётся. Кабельный канал TNT покажет первый эпизод детективного триллера «Имя мне — ночь» с Крисом Пайном, а на Netflix выйдет первый сезон чёрной комедии «Матрёшка».

Понедельник, 28 января

 
Премьера+
TNT
Имя мне — ночь I Am The Night

драма, триллер, детектив

В ролях Крис Пайн, Индиа Айсли, Джефферсон Мейс, Юл Васкес, Джастин Корнвэлл, Дилан Смит

Создатель Сэм Шеридан, Пэтти Дженкинс

Вольная экранизация автобиографии Фауны Ходел расскажет трагическую историю её жизни. Мать бросила новорождённую на попечении уборщицы казино. Пытаясь разузнать о своём прошлом, юная Фауна выходит на след известного голливудского гинеколога Джорджа Ходела, причастного к жестокому убийству актрисы Элизабет Шорт. История о Ходеле успела перечеркнуть карьеру репортёра Джея Синглтери, однако обстоятельства вынуждают папарацци вновь взяться за это дело.

Видео

Среда, 30 января

 
Конец сезона5
History
Викинги Vikings

драма, боевик, приключения, исторический

В ролях Трэвис Фиммел, Кэтрин Уинник, Клайв Стэнден, Джессалин Гилсиг, Густаф Скарсгард, Джордж Благден

Создатель Майкл Хёрст

Пятый сезон исторической саги завершится двадцатым эпизодом под названием Ragnarok. В начале января кабельный канал History продлил сериал на финальный шестой сезон.

Видео

Пятница, 1 февраля

 
Премьера+
Netflix
Матрёшка Russian Doll

комедия

В ролях Наташа Лионн, Грета Ли, Юл Васкес, Элизабет Эшли, Чарли Барнетт, Хлоя Севиньи

Создатель Эми Полер, Лесли Хэдланд, Наташа Лионн

Молодая женщина из Нью-Йорка по имени Надя попадает в таинственную временную петлю. Она вынуждена снова и снова отправляться на вечеринку, в финале которой неизменно погибает, а наутро просыпается в своей постели живой и невредимой.

Видео

5 Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Ненависть к «Последним джедаям» — результат действий правых радикалов и русских троллей
 
Кино «Пассажиры»: сразу две рецензии на новые щёчки Лоуренс
 
Disney и Lucasfilm готовят сериал о герое «Изгоя-один» Кассиане Андоре
 
Трейлер сериала «Смертельное оружие»
 
ИгрыАниме Вся правда о «Призраке в доспехах»: манга, аниме, игры
 
HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Resident Evil 2 больше не лидирует в Steam, ремейк культового хоррора обошла игра из раннего доступаDeep Silver и 4A Games ответили на слова разработчика Metro: Exodus о возможных последствиях бойкота ПК-версии игрыKotaku о Titanfall 3Assassin's Creed: Dynasty засветилась на официальном сайте DenuvoНазвана самая популярная гоночная игра на PlayStation 4
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика