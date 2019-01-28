Ричард Армитедж получил главную роль в многосерийном триллере «Незнакомец» от Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный голос Тревора Бельмонта Ричард Армитедж («Хоббит», «Берлинская резидентура») расширяет сотрудничество с Netflix — актёр сыграет главную мужскую роль в криминальном триллере «Незнакомец». Потоковый сервис уже оформил заказ на съёмки восьмисерийного первого сезона.

Экранизация одноимённого романа Харлана Кобена рассказывает об Адаме Прайсе (Армитедж) — счастливом муже и отце двоих сыновей, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда незнакомец раскрывает ему секрет о его супруге Коринн. Шокирующее открытие превращает жизнь Адама в смертельно опасную интригу, где любая неосторожность может привести к гибели.

Работу сценарной группы возглавляет Дэнни Броклхёрст («В безопасности»); он же числится исполнительным продюсером сериала наряду с Кобеном, Николой Шиндлер и Ричардом Фи. За производственный процесс отвечает Red Production Company. Съёмки начнутся в марте.