 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Хрустальное небо вчерашнего дня» — читатели выбирают студию для дубляжа Новые игры февраля 2019: Jump Force, Metro Exodus, Anthem и Far Cry: New Dawn Лучшие новости ретро-игр за 21–27 января Вся правда о Мамору Хосоде Mortal Kombat 11 — детали, пять трейлеров, Ронда Раузи в роли Сони и многое другое
6
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.parrotanalytics.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Каратель» возглавил десятку наиболее востребованных сериалов на стриминговых платформах

Аналитическая фирма Parrot Analytics опубликовала свой еженедельный статистический отчёт запросов зрительской аудитории потоковых сервисов на территории США. С 20 по 26 января десятку самых востребованных проектов возглавил «Каратель», чей второй сезон вышел на Netflix 18 января. За неделю количество запросов на просмотр сериала составило без малого 35 млн.

К слову, «Каратель» находится на восьмом месте в топ-10 прошлой недели (13–19 января). Буквально за два дня с момента премьеры продолжения криминальный боевик собрал 22 млн запросов на просмотр.

«Сорвиголова» по-прежнему уверенно держится в десятке, занимая шестое место с 27 млн запросов.

Список наиболее популярных проектов прошедшей недели выглядит так:

6 Обсудить
Темы
 
Каратель
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Каратель» — трейлер второго сезона
 
Шоураннер «Карателя» мечтает вписать в третий сезон Сорвиголову и Уилсона Фиска
 
«Каратель» оказался самым устойчивым из всех марвеловских проектов на Netflix

Тоже интересно

 
Кино Какой смысл снимать «Пиратов Карибского моря 6»?
 
Кино «Джон Уик 2» — постер
 
Кино Первый кадр из фильма «Оно»
 
Кино «Движение вверх» собрало уже 1,24 млрд и грозит стать самым кассовым отечественным фильмом
 
Кино Номинанты на премию «Золотой глобус 2017»: Кино
 
Студия Marvel пока не знает, как поступить с Блэйдом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Resident Evil 2 больше не лидирует в Steam, ремейк культового хоррора обошла игра из раннего доступаDeep Silver и 4A Games ответили на слова разработчика Metro: Exodus о возможных последствиях бойкота ПК-версии игрыKotaku о Titanfall 3Assassin's Creed: Dynasty засветилась на официальном сайте DenuvoНазвана самая популярная гоночная игра на PlayStation 4
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика