«Каратель» возглавил десятку наиболее востребованных сериалов на стриминговых платформах

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Аналитическая фирма Parrot Analytics опубликовала свой еженедельный статистический отчёт запросов зрительской аудитории потоковых сервисов на территории США. С 20 по 26 января десятку самых востребованных проектов возглавил «Каратель», чей второй сезон вышел на Netflix 18 января. За неделю количество запросов на просмотр сериала составило без малого 35 млн.

К слову, «Каратель» находится на восьмом месте в топ-10 прошлой недели (13–19 января). Буквально за два дня с момента премьеры продолжения криминальный боевик собрал 22 млн запросов на просмотр.

«Сорвиголова» по-прежнему уверенно держится в десятке, занимая шестое место с 27 млн запросов.

Список наиболее популярных проектов прошедшей недели выглядит так: